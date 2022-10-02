Новые подробности обмена Медведчука и удар дроном по Кривому Рогу: главные новости ночи 2 октября

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 2 октября:
- Авторитетное американское издание сообщило подробности обмена обвиняемого в государственной измене лидера пророссийской партии и кума Путину на героев Мариуполя. Читать дальше –>
- В ночь на 2 октября российская армия с использованием дронов-камикадзе нанесла удар по городу Кривой Рог. Читать дальше –>
- Представитель польских спецслужб сообщил о завершении строительства защитного барьера на границе с Беларусью. Читать дальше –>
- Правительство Австралии ввело адресные санкции и запрет на поездки в отношении 28 назначенных Россией "высокопоставленных должностных лиц" на оккупированных территориях Украины. Читать дальше –>
- Во время беспорядков после футбольного матча в Индонезии погибли более 120 человек. Читать дальше –>
Читайте также: