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Новые подробности обмена Медведчука и удар дроном по Кривому Рогу: главные новости ночи 2 октября

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Новые подробности обмена Медведчука и удар дроном по Кривому Рогу: главные новости ночи 2 октября

Фото: Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 2 октября:

  • Авторитетное американское издание сообщило подробности обмена обвиняемого в государственной измене лидера пророссийской партии и кума Путину на героев Мариуполя. Читать дальше –>
  • В ночь на 2 октября российская армия с использованием дронов-камикадзе нанесла удар по городу Кривой Рог. Читать дальше –>
  • Представитель польских спецслужб сообщил о завершении строительства защитного барьера на границе с Беларусью. Читать дальше –>
  • Правительство Австралии ввело адресные санкции и запрет на поездки в отношении 28 назначенных Россией "высокопоставленных должностных лиц" на оккупированных территориях Украины. Читать дальше –>
  • Во время беспорядков после футбольного матча в Индонезии погибли более 120 человек. Читать дальше –>

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