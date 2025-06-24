Новые подробности скандала в Париже: педофил хотел "жениться" на 9-летней девочке из Украины

Во Франции разгорелся скандал из-за "свадьбы" в Диснейленде / © Pexels

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Во Франции сообщили новые подробности относительно скандальной свадьбы в парижском Диснейленде. Как оказалось, 39-летний мужчина, которого в Великобритании разыскивают за сексуальные преступления, пытался «жениться» на 9-летней девочке из Украины.

Об этом пишет французское издание france24.com.

Что известно о скандале во Франции

Прокуратура Франции подозревает мужчину в том, что он нанял Диснейленд перед его открытием для посетителей в субботу для проведения постановочного свадебного мероприятия, заключив контракт на сумму 130 000 евро.

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Сначала сообщалось, что «жених» — это 22-летний мужчина. Однако впоследствии следствие установило, что это — 39-летний британец, который имеет судимость за сексуальные преступления, в том числе и педофилию. Сейчас его разыскивают в Великобритании, поскольку он не выполняет «своих обязательств как зарегистрированный сексуальный преступник».

«Британец играл „роль жениха после того, как его профессионально загримировали, чтобы показать лицо, совершенно отличное от его собственного“, — сообщил AFP прокурор региона Жан-Батист Бладье.

Прокурор заявил, что расследование показало, что «брак» на самом деле был «фиктивной церемонией, предназначенной для частной съемки».

«Британец подозревается в „вербовке с помощью гражданина Латвии других граждан Латвии для обеспечения беспрепятственного проведения мероприятия, а также около 100 французских статистов, которые были ошибочно представлены в парижском Диснейленде как свадебные гости“, — заявил прокурор.

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В каком состоянии 9-летняя девочка

Украинский ребенок, который прибыл во Францию за два дня до происшествия, не подвергался «никакому насилию, ни физическому, ни сексуальному» и «не был вынужден играть роль» невесты, сообщает местная прокуратура.

По словам прокурора, парижский Диснейленд был обманут: «организатор выдавал себя за гражданина Латвии и использовал фальшивые документы для обеспечения контракта на аренду парка».

По словам источника издания в полиции, пожелавшего остаться неназванным, мероприятие должно было состояться между 5:00 и 7:00 утра по местному времени, в нерабочее время, в приватизированном помещении, «общей стоимостью 130 000 евро».

Но в воскресенье парижский Диснейленд подчеркнул в заявлении, направленном агентству AFP, что мероприятие было «немедленно отменено» его командой «после обнаружения значительных нарушений».

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Что известно о «женихе»

Британское издание Mirror сообщило, что работники Диснейленда уведомили полицию после того, как «жених» был замечен с ребенком, одетым в четырехдюймовые каблуки, приклеенные к его ногам, в сопровождении его матери-украинки, на частной вечеринке, состоявшейся в 5 утра в субботу, до того, как аттракцион был открыт для посетителей.

«Британец, арестованный после попытки жениться на девятилетней девочке в парижском Диснейленде, был идентифицирован как хищный педофил, скрывающийся от властей в Великобритании. Мужчина был арестован, когда свадьба на рассвете должна была начаться возле замка Спящей красавицы во французском тематическом парке Диснейленда. Сначала считалось, что ему 22 года, однако полиция установила, что на самом деле ему 39 лет, и его разыскивает полиция Великобритании. Имя мужчины не называется из-за французских законодательных ограничений», — пишет Mirror.

Напомним, четыре человека — вероятный жених, мать ребенка из Украины, а также двое граждан Латвии — были задержаны. Все они проходят по делу о мошенничестве и отмывании денег