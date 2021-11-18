Новые подробности убийства Хатчинс и гибель известного рэпера. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Помощник режиссера по сценарию фильма "Ржавчина" Мэми Митчелл подала иск против Алека Болдуина. Утверждается, что в сценарии фильма не было эпизода со стрельбой из пистолета. Читать дальше –>
- Известного рэпера Янга Дольфа застрелили в магазине в городе Мемфис в штате Теннесси. Читать дальше –>
- Американская компания Apple заявила о возможности проведения пользователя самостоятельного ремонта ее устройств, для чего производитель сделает возможным заказ оригинальных запчастей не только авторизованными сервисами. Читать дальше –>
- Правоохранители получили 210 тысяч сообщений о подделке COVID-сертификатов. Читать дальше –>
- Группа врачей под эгидой омбудсмена Грузии Нино Ломджария обнародовала информацию по медицинскому осмотру 16 ноября бывшего президента Михеила Саакашвили в тюремной больнице. Читать дальше –>