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Новые подробности убийства Хатчинс и гибель известного рэпера. Пять новостей, которые вы могли проспать

Новые подробности убийства Хатчинс и гибель известного рэпера. Пять новостей, которые вы могли проспать

pixabay.com

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Помощник режиссера по сценарию фильма "Ржавчина" Мэми Митчелл подала иск против Алека Болдуина. Утверждается, что в сценарии фильма не было эпизода со стрельбой из пистолета. Читать дальше –>
  • Известного рэпера Янга Дольфа застрелили в магазине в городе Мемфис в штате Теннесси. Читать дальше –>
  • Американская компания Apple заявила о возможности проведения пользователя самостоятельного ремонта ее устройств, для чего производитель сделает возможным заказ оригинальных запчастей не только авторизованными сервисами. Читать дальше –>
  • Правоохранители получили 210 тысяч сообщений о подделке COVID-сертификатов. Читать дальше –>
  • Группа врачей под эгидой омбудсмена Грузии Нино Ломджария обнародовала информацию по медицинскому осмотру 16 ноября бывшего президента Михеила Саакашвили в тюремной больнице. Читать дальше –>
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