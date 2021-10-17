Новые подводные лодки США и странные деликатесы мафии. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Первая американская стратегическая атомная подводная лодка класса Columbia, оснащенная межконтинентальными баллистическими ракетами с ядерными боеголовками, будет стоить около $ 8, 5 млрд, Читать далее ->
- В Италии полицейские, проводившие антинаркотический рейд на ферме по производству каннабиса, в одном из помещений обнаружили более двухсот замороженных тушек грызунов — сонь. Читать дальше ->
- Закарпатские летучие мыши теперь имеют собственные дома. Читать дальше ->
- Минимум 46 сотрудников правоохранительных органов ФРГ пострадали в ходе операции по выселению левых активистов со сквота - незаконно занятого заброшенного жилого помещения в центре Берлина. Читать дальше ->
- Песчаным дюнам на северо-востоке Шотландии был нанесен значительный ущерб в результате строительства там поля для гольфа бывшим президентом США Дональдом Трампом. Читать дальше ->