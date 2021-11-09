Новые правила борьбы с пандемией: в Сингапуре невакцинированные будут лечиться от CОVID-19 за свой счет

Новые правила борьбы с пандемией: в Сингапуре невакцинированные будут лечиться от CОVID-19 за свой счет

В настоящее время в стране полный курс вакцинации уже прошло 85% населения.

Без вакцинации лечение от коронавируса за свой счет. Сингапур готовится ввести новые правила по борьбе с вирусом.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.14:00 9 ноября.

Говорят, такие шаги вынужденные, ведь, как оказалось, две трети пожилых пациентов, которые за последний месяц оказались в реанимации, непривиты. Всем невакцинированным государство дает месяц на прививку, а дальше платить за собственное лечение от СOVID-19 им придется самим.

Ограничения не будут касаться детей в возрасте до 12 лет и тех, кому прививка противопоказана. В настоящее время в Сингапуре полный курс вакцинации уже прошло 85% населения, еще 18% ревакцинировались.

Новости мира: в Сингапуре невакцинированным придется лечиться от COVID за свой счет

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