Новые правила для беженцев в Нидерландах: как доход будет влиять на выплаты с 1 октября

Новые финансовые правила для беженцев в Нидерландах / © Pixabay

С октября украинские беженцы, пользующиеся муниципальным жильем в Нидерландах, столкнутся со значительным увеличением обязательных ежемесячных платежей. Это часть плана правительства по справедливому распределению расходов.

Об этом говорится в материале rfi.

С 1 октября 2025 года Королевство Нидерланды вводит повышение так называемого личного взноса (eigen bijdrage) для граждан Украины, находящихся под временной защитой и проживающих в жилье, предоставленном муниципалитетами (общежития, гостиницы, койко-места).

Это обновление относится к системе, впервые введенной 1 июля 2024 года. О новых финансовых условиях сообщило RFI Українською со ссылкой на официальную информацию от Посольства Украины в Королевстве Нидерланды.

Ключевые финансовые изменения с октября

Сумма ежемесячного взноса увеличивается более чем вдвое.

Раньше: 105 евро на взрослого (максимум 210 евро на семью).

С 1 октября: 244,22 евро на взрослого (максимум 488,44 евро на семью).

Первые платежки с обновленными суммами украинцы получат уже в ноябре.

Условия уплаты и лимиты дохода

Посольство отмечает, что правило взноса достаточно гибко. Уплачивать его нужно только при соблюдении двух условий:

Лицо не получает базового пособия на проживание (leefgeld).

После уплаты взноса в распоряжении лица остается сумма не менее установленного размера базовой помощи для людей без дохода.

Кроме того, вводится «порог в 115%».

Если доход украинца не превышает 115% минимального прожиточного уровня (leefgeld), муниципалитет имеет право снизить вклад или даже полностью освободить от него.

Если доход превышает 115% этого минимального уровня, придется платить полный взнос и при этом будет прекращена выплата базовой помощи (leefgeld).

Беженцы также обязаны своевременно информировать муниципалитет о любых изменениях в своих доходах и составе семьи.

Цель перемен и дополнительные инициативы

Правительство Нидерландов объясняет, что установление и повышение личного взноса необходимо для обеспечения справедливого распределения расходов. Это также призвано уменьшить разницу в нагрузке между перемещенными лицами из Украины и другими группами, например, малообеспеченные местные жители и другие искатели убежища.

Эти шаги согласовываются с недавними заявлениями исполняющей обязанности министра по делам миграции Моны Кейзер. Она подчеркнула, что Нидерланды приближаются к пределу своих возможностей в предоставлении убежища. В частности, она заявляла, что имеющие работу украинские мужчины-беженцы должны перейти на самостоятельную аренду жилья, тогда как матери с детьми останутся под государственной опекой.

