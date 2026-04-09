Новые правила для украинцев в Польше — без этого не дадут разрешение на проживание CUKR

CUKR для украинцев в Польше Фото иллюстративное

Реклама

Украинцам в Польше следует срочно проверить свой статус в системе PESEL, если они планируют получить разрешение на проживание CUKR. Речь идет о новых разъяснениях относительно ключевого требования — 365 дней непрерывного статуса «UKR».

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Польше.

Ведомство получило уточняющую официальную позицию Управления по делам иностранцев: требование «непрерывности» означает именно 365 дней подряд, без перерывов. Объединить несколько периодов со статусом «UKR» не получится.

Реклама

Что означает непрерывный статус

Речь идет о ситуации, когда в течение года к номеру PESEL постоянно привязан статус «UKR». Если он менялся — даже временно — отсчет придется начинать заново.

Как влияют выезды из Польши

Выезд на более 30 дней автоматически меняет статус на «NUE». По возвращении «UKR» предоставляется повторно — но уже с новой даты. Предыдущий период не засчитывается.

Выезд до 30 дней, если статус изменили по ошибке, можно исправить. Для этого нужно обратиться в гмину. Если факт короткого отсутствия будет подтвержден, статус восстановят без потери непрерывности.

Что это значит для украинцев

Фактически это означает, что тысячи украинцев могут не соответствовать требованиям из-за технических или фактических перерывов в статусе.

Реклама

Поэтому перед подачей документов следует:

проверить историю статуса «UKR» в реестре PESEL;

убедиться, что нет перерывов в течение 365 дней;

при необходимости — обратиться к местным властям для уточнения или восстановления статуса.

Если же статус был потерян из-за длительного выезда, отсчет необходимого года начинается заново — с момента повторного получения «UKR».

Отдельно отмечается, что даты запуска системы MOS и старта приема заявлений на карту CUKR будут объявлены дополнительно.

Напомним, ранее уже напоминали о том, что граждане Украины, которые находятся в Польше и получили номер PESEL со статусом UKR без предъявления загранпаспорта, должны обновить персональные данные.