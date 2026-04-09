- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 664
- Время на прочтение
- 2 мин
Новые правила для украинцев в Польше — без этого не дадут разрешение на проживание CUKR
Украинцы в Польше должны учесть новые разъяснения относительно разрешения на проживание CUKR.
Украинцам в Польше следует срочно проверить свой статус в системе PESEL, если они планируют получить разрешение на проживание CUKR. Речь идет о новых разъяснениях относительно ключевого требования — 365 дней непрерывного статуса «UKR».
Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Польше.
Ведомство получило уточняющую официальную позицию Управления по делам иностранцев: требование «непрерывности» означает именно 365 дней подряд, без перерывов. Объединить несколько периодов со статусом «UKR» не получится.
Что означает непрерывный статус
Речь идет о ситуации, когда в течение года к номеру PESEL постоянно привязан статус «UKR». Если он менялся — даже временно — отсчет придется начинать заново.
Как влияют выезды из Польши
Выезд на более 30 дней автоматически меняет статус на «NUE». По возвращении «UKR» предоставляется повторно — но уже с новой даты. Предыдущий период не засчитывается.
Выезд до 30 дней, если статус изменили по ошибке, можно исправить. Для этого нужно обратиться в гмину. Если факт короткого отсутствия будет подтвержден, статус восстановят без потери непрерывности.
Что это значит для украинцев
Фактически это означает, что тысячи украинцев могут не соответствовать требованиям из-за технических или фактических перерывов в статусе.
Поэтому перед подачей документов следует:
проверить историю статуса «UKR» в реестре PESEL;
убедиться, что нет перерывов в течение 365 дней;
при необходимости — обратиться к местным властям для уточнения или восстановления статуса.
Если же статус был потерян из-за длительного выезда, отсчет необходимого года начинается заново — с момента повторного получения «UKR».
Отдельно отмечается, что даты запуска системы MOS и старта приема заявлений на карту CUKR будут объявлены дополнительно.
Напомним, ранее уже напоминали о том, что граждане Украины, которые находятся в Польше и получили номер PESEL со статусом UKR без предъявления загранпаспорта, должны обновить персональные данные.