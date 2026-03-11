Новые правила для украинцев в Польше: дадут всего 30 дней на выезд

Новые правила для украинцев в Польше / © Associated Press

В Польше напомнили о новых правилах пребывания для иностранцев, в частности, граждан Украины. После потери оснований для легального проживания у человека есть 30 дней, чтобы покинуть страну, иначе возможны депортация и запрет на въезд в Шенгенскую зону.

Об этом сообщает портал Эксперт.

Речь идет о ситуациях, когда человеку отменили разрешение на временное или постоянное проживание, отказали в предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты, не продлили шенгенскую или национальную визу, а также аннулировали гуманитарное разрешение на пребывание.

Если иностранец проигнорирует требование покинуть страну в установленные сроки, ему может грозить принудительная депортация и запрет на въезд во всю Шенгенскую зону. Данные о таких лицах будут вноситься в общеевропейские информационные базы.

Кроме того, вместе с изменением правового режима для украинцев ужесточились правила получения социальной помощи. В частности, срок подачи заявки на номер PESEL UKR сократили до 30 дней после въезда в страну.

Также социальные выплаты теперь гораздо больше зависят от уровня интеграции человека, в частности от трудоустройства или обучения. Помощь на жилье и питание планируют оставить только для наиболее уязвимых категорий населения.

Правила для украинцев в Польше — последние новости

В Польше от 5 марта 2026 г. прекратил действовать специальный закон о помощи гражданам Украины. Основные механизмы поддержки перенесли в общее законодательство страны, а правила проживания и получения социальных выплат стали более строгими.

В то же время, статус украинцев остается защищенным. Согласно решению Европейского Союза, временная защита для граждан Украины продлена до 4 марта 2027 года.

Чтобы сохранить право на пребывание, человек должен удовлетворять нескольким условиям: въехать в Польшу после начала полномасштабного вторжения РФ, иметь оформленный номер PESEL и не пользоваться временной защитой в другой стране ЕС.

В Польше меняют правила для водителей

В Польше также вступил в силу новый этап реформы правил дорожного движения. Главное изменение касается более сурового наказания за превышение скорости.

Если раньше водители теряли удостоверение за превышение скорости на 51 км/ч и более в пределах населенных пунктов, то теперь такое правило распространили и на некоторые дороги вне городов.

В частности, водитель может лишиться права на три месяца, если превысит скорость на 51 км/ч на двухполосных дорогах с одной проезжей частью. Кроме того, нарушителю грозит штраф от 1500 злотых и по меньшей мере 13 штрафных баллов.

В то же время, новые правила не распространяются на автомагистрали и дороги с разделенной проезжей частью. По данным польской статистики, только за прошлый год более 24 тысяч водителей в стране потеряли права из-за превышения скорости в городах.

Ранее сообщалось, что польская экономика рискует столкнуться с серьезным кризисом при массовом выезде украинских работников.