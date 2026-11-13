Новые правила для украинцев за границей: перечень стран, не требующих военный документ

В каких странах не требуют предъявлять военный документ при оформлении статуса временной защиты / © ТСН

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Обновление правил временной защиты в Европейском Союзе существенно затруднило выбор новой страны для переезда украинским мужчинам призывного возраста.

Об этом пишет издание Relocate.to.

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Согласно решению Совета ЕС, принятому в июле и обнародованному в начале августа 2026 года, новые заявители теперь обязаны документально подтверждать законность своего выезда из Украины или наличие законных оснований для освобождения от военных обязанностей. В то же время к украинцам, которые уже находятся под защитой Евросоюза и продлили её до 4 марта 2028 года, эти требования не применяются.

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Однако эксперты предупреждают, что большинство европейских государств больше не предоставляют автоматический комплексный статус исключительно на основании военного положения, требуя вместо этого наличия индивидуальных гуманитарных оснований, спонсорской поддержки или участия в ограниченных миграционных программах.

Издание Relocate.to опубликовало список стран, в которых украинцы могут оформить статус беженца без военного удостоверения

Аргентина

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Аргентина разрешила украинцам и их ближайшим родственникам оформлять документы в упрощенном порядке. Весной 2022 года власти страны объявили, что беженцы могут получить временный вид на жительство по гуманитарным соображениям сразу на три года, а впоследствии подать заявление на постоянное проживание.

Однако правила несколько изменились. На официальном сайте миграционной службы Аргентины сейчас указано, что такое гуманитарное разрешение обычно выдается на год с правом продления. Поэтому тем, кто планирует ехать сейчас, не стоит полагаться на старые условия 2022 года.

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Перед поездкой или сбором документов лучше напрямую связаться с посольством Аргентины или миграционной службой, чтобы уточнить, действует ли ещё тот же трёхлетний специальный режим для новых переселенцев или оформление теперь происходит по стандартной процедуре.

В числе основных документов аргентинская миграционная служба называет:

действующий паспорт или другой допустимый документ, удостоверяющий личность;

аргентинскую справку об отсутствии судимости для заявителей старше 16 лет;

справки об отсутствии судимостей из стран, где человек проживал более года в течение последних трех лет;

подтверждение адреса;

подтверждение законности въезда;

документы, обосновывающие гуманитарные обстоятельства.

В обнародованном списке украинского военно-учетного документа отсутствует.

Однако гуманитарный вид на жительство не выдается автоматически лишь на основании предъявления украинского паспорта. Национальная миграционная служба каждой страны индивидуально оценивает обстоятельства заявителя, чтобы убедиться в наличии реальных оснований для особого отношения.

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Поэтому Аргентина по-прежнему представляется привлекательным вариантом для эмиграции, однако перед принятием окончательного решения и покупкой билетов лучше лично проконсультироваться с консульскими учреждениями, чтобы выяснить реальное положение дел с миграционными процедурами для новых заявителей.

Великобритания

Поскольку Соединённое Королевство не входит в состав Европейского Союза, нововведения европейских коллег, касающиеся военных документов, не распространяются на британские программы.

Основным специальным каналом для вновь прибывших граждан Украины по-прежнему остается спонсорская программа «Homes for Ukraine». Согласно действующим требованиям, потенциальный заявитель обязательно должен находиться за пределами территории Великобритании и иметь официального спонсора. Им обычно выступает гражданин Великобритании или Ирландии либо лицо с постоянным правом на проживание, способное обеспечить жильем как минимум на полгода.

В настоящее время разрешение по этой программе выдается сроком до 18 месяцев. Оно дает право легально проживать, устраиваться на работу и учиться в стране, а также пользоваться государственной социальной поддержкой в соответствии с действующими нормами, причем сама подача документов является полностью бесплатной.

Home Office в первую очередь требует безоговорочно подтвердить личность и украинское гражданство, для чего лучше всего подходит действующий заграничный паспорт. Однако британские миграционные правила допускают и альтернативные варианты: при отсутствии действующего заграничного документа могут рассматриваться недавно просроченный паспорт, внутренняя ID-карта, отдельные комбинации государственных справок или специальные документы, выданные украинскими учреждениями уже после начала полномасштабного вторжения, а также обязательное прохождение биометрической регистрации.

Главным вызовом на этом пути остается именно поиск надежного спонсора, без которого подать заявку по программе «Homes for Ukraine» невозможно. Кроме того, следует учитывать, что многие предыдущие британские программы уже прекратили работу — в частности, семейная программа Ukraine Family Scheme была закрыта ещё в начале 2025 года, а программа Ukraine Permission Extension рассчитана исключительно на тех украинцев, которые уже легально находятся на территории Великобритании в рамках других гуманитарных инициатив.

Канада

Канада когда-то была основным направлением для переселенцев благодаря экстренной программе CUAET, но сейчас ситуация кардинально изменилась. Прием новых заявок по ней был закрыт ещё летом 2023 года, а действующие льготы 2026 года касаются только тех украинцев, которые уже проживают в стране. В частности, некоторые обладатели рабочих виз могут продлить их до трех лет в соответствии с процедурой, действующей до конца марта 2027 года.

Кроме того, специальная программа постоянного проживания для лиц, имеющих родственников в Канаде, также прекратила прием новых анкет осенью 2024 года, хотя ранее поданные пакеты документов до сих пор находятся на рассмотрении.

Тем, кто только планирует переезд в Канаду, теперь приходится искать обычные пути миграции: рабочую или учебную визу, воссоединение семьи, экономические программы или другие общие основания. В то же время в стандартных требованиях канадского министерства иммиграции нет пункта об обязательном предоставлении украинских военно-учетных документов.

Канадская сторона проверяет личность заявителя, законность оснований для въезда, отсутствие угроз безопасности или криминального прошлого, а для отдельных категорий — состояние здоровья; при этом конкретный пакет документов полностью зависит от выбранной программы.

Соединенные Штаты Америки

Ситуация с Соединёнными Штатами требует особого внимания, поскольку под понятием «защита для украинцев» здесь подразумеваются несколько совершенно разных юридических статусов. В начале полномасштабного вторжения ключевым каналом была программа Uniting for Ukraine, или сокращённо U4U, которая позволяла приезжать по гуманитарному паролю при поддержке американского спонсора.

Однако ещё в конце января 2025 года миграционная служба приостановила приём спонсорских форм, поэтому рассчитывать на U4U как на открытый путь для новых поездок больше не приходится. В то же время для тех украинцев, которые уже находятся в американской юрисдикции по гуманитарной визе, иногда доступна процедура повторного оформления статуса.

Еще одним механизмом является временный защищенный статус (TPS), срок действия которого для граждан Украины в настоящее время установлен до 19 октября 2026 года. Важно понимать, что TPS рассчитан на людей, которые уже находятся в США, и не является программой для выезда из Украины с нуля; к тому же этот статус является временным и не дает автоматического права на получение грин-карты или постоянного вида на жительство.

Отдельным направлением остается политическое убежище, однако его часто неправильно понимают. Американская процедура предоставления убежища не была разработана как специальная украинская программа — заявитель должен физически находиться в стране и, по общему правилу, обратиться с просьбой в течение года после въезда. Каждое такое ходатайство рассматривается строго индивидуально, а наличие украинского паспорта или факт войны в стране ни в коем случае не заменяют необходимость доказывать личные основания для защиты.

Почему Соединённые Штаты стали более сложным выбором для мигрантов

Главным препятствием является отсутствие простого и доступного гуманитарного коридора непосредственно из Украины. Программа U4U больше не принимает новые заявки, как это было в начале войны, а статус TPS рассчитан исключительно на тех, кто уже находится в американской юрисдикции, а не для новых прибывающих.

Вторым серьезным вызовом является временный характер таких статусов. Ни гуманитарный статус, ни временная защита не приводят автоматически к постоянному проживанию, поэтому людям приходится параллельно искать другие долгосрочные пути легализации через работу, родственников или политическое убежище.

Третья составляющая касается социальной помощи, ведь право на неё напрямую зависит от полученного статуса и даже от точной даты въезда в страну. Из-за этого двое украинцев, прибывших в разное время, могут иметь совершенно разный доступ к государственным программам поддержки.

Четвертый вопрос — это медицина, поскольку в США нет единой общенациональной системы бесплатного медицинского обслуживания для мигрантов. Получение страховки или льгот по программе Medicaid в значительной степени зависит от уровня дохода, конкретного иммиграционного статуса и даже правил отдельного штата, где некоторым приходится ждать помощи годами.

В-пятых, огромную роль играет география, поскольку условия жизни, доступность социальных пакетов и медицинских услуг кардинально различаются в зависимости от того, в каком именно штате поселился человек.

И в заключение: американская миграционная система в настоящее время меняется чрезвычайно быстро. Служба гражданства и иммиграции регулярно обновляет инструкции по паролям, безопасности и разрешениям на работу, из-за чего правила, актуальные ещё несколько месяцев назад, могут быстро утратить силу — например, новые изменения в этой сфере вносились ещё летом 2026 года.

Турция

Турция также не является членом Европейского Союза, поэтому европейские директивы на её территории не действуют. Граждане Украины с действительными документами могут свободно въезжать в страну и пребывать там без визы до 90 дней.

Если же планы изменились и возникла необходимость остаться на длительный срок, необходимо обратиться в местное управление по миграции для оформления вида на жительство или подать заявление на получение международной защиты.

Важно учитывать, что в отличие от переселенцев из Сирии, украинцы не получают турецкую временную защиту по упрощенной или автоматической процедуре: они относятся к категории несирийских заявителей и проходят общую процедуру оформления международной защиты через государственные органы Турции.

Турция / © pixabay.com

Для подачи заявления на получение международной защиты УВКБ ООН рекомендует предоставить имеющиеся документы, удостоверяющие личность: ID-карту, паспорт или другой проездной документ.

В этих официальных перечнях также отсутствует отдельное стандартное требование о предоставлении украинского военно-учетного документа.

Однако следует помнить, что Турция отнюдь не является автоматической альтернативой европейской временной защите. Местная миграционная служба рассматривает каждое обращение индивидуально, а при оформлении международной защиты каждый заявитель обязательно проходит процедуру регистрации и подробное собеседование.

Северная Македония

Северная Македония не является членом Европейского Союза, поэтому новые европейские правила, касающиеся подтверждения военных документов, на неё не распространяются. Страна ввела собственные механизмы помощи после 2022 года, в частности официальную временную защиту, хотя количество людей, воспользовавшихся ею, остается небольшим.

Однако македонская практика существенно отличается от европейской. Как отмечалось в обнародованном в 2026 году итоговом отчете о гуманитарной операции, перемещенным украинцам также предлагали оформлять гуманитарное проживание, которое обеспечивает несколько иной и менее широкий объем прав по сравнению с полноценным режимом временной защиты.

В обнародованных инструкциях нет отдельного общего требования о предоставлении украинского военно-учетного документа, однако перед поездкой стоит на месте уточнить, какой именно статус в настоящее время доступен новым заявителям — временная защита, гуманитарная вида на жительство или другой тип проживания.

Сербия

Еще весной 2022 года Сербия ввела официальную временную защиту для граждан, вынужденно покинувших Украину из-за войны. На веб-сайте городского Комиссариата по делам беженцев и миграции до сих пор действует отдельный профильный раздел для украинцев, где подробно изложены условия получения статуса.

Среди основных прав, гарантируемых сербским законодательством для таких лиц, figurent законное пребывание в стране, удостоверение личности специального образца, свободный доступ к системе здравоохранения, образованию и рынку труда в соответствии с местными правилами.

Правительство страны неоднократно подтверждало продление этой защиты до тех пор, пока сохраняются угрозы безопасности, рекомендуя переселенцам заблаговременно обращаться в профильные ведомства по месту регистрации для продления документов.

Тем не менее, прежде чем планировать поездку сюда, обязательно стоит напрямую связаться с Комиссариатом по делам беженцев или с отделом полиции по делам иностранцев по будущему месту жительства. Важно заранее уточнить, принимают ли они новые анкеты от недавно прибывших, какие именно бланки выдают на руки, на какой срок рассчитан разрешение и распространяются ли эти льготные правила на украинцев, которые прибыли в Сербию позже установленных сроков, в частности после 18 марта 2025 года.

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