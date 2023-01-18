Новые правила в российской армии вызвали шквал критики внутри страны — ISW

После масштабного "хлопка" по оккупантах в Макеевке Донецкой области российское Минобороны пытается повысить профессионализм своей армии и ввести новые правила.

Министерство обороны России сталкивается с волной критики внутри страны из-за новшеств в отношении армии РФ.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Новые правила Минобороны РФ в частности ограничивают использование личных транспортных средств и некоторых персональных электронных устройств в зоне боевых действий. Кроме того, появились новые стандарты по уходу и гигиене на передовой.

"Министерство обороны России пытается повысить профессионализм в российских вооруженных силах и, вероятно, проверить и повысить эффективность своих командных структур вплоть до уровня малых подразделений", – говорят в ISW.

Таким образом, Россия стремится оценить способность командиров низшего уровня выполнять приказы в соответствии со стандартами. Эту проблему в российском Минобороны высветил удар ВСУ по оккупантам в Макеевке 31 декабря, где погибли до 400 мобилизованных россиян. После удара в Макеевке Минобороны России, вероятно, признало отсутствие должной практики оперативной безопасности среди военнослужащих.

Проблема ухода за собой среди оккупантов на передовой также стала камнем преткновения между командирами низшего звена и недисциплинированными солдатами, которые отказываются подчиняться приказам.

Несколько известных представителей провоенного информационного пространства РФ, в том числе официальные лица России и так называемой "ДНР", ухватились за новые правила и раскритиковали самого министра обороны РФ Шойгу.

Так, депутат Московской гордумы Андрей Медведев посетовал, что Минобороны России игнорирует реальные проблемы на фронте и вместо этого запрещает передвижение личного автотранспорта в зоне боевых действий, что, по его словам, ограничивает возможности волонтеров снабжать военнослужащих РФ на передовой техникой и запасами, которые само Минобороны не может закупить для них.

Кроме того, Медведев и заместитель министра информации так называемой "ДНР" Даниил Бессонов заявили, что запрет на использование персональной электроники помешает солдатам управлять квадрокоптерами и сохранять карты местности в автономном режиме.

Это свидетельствует о том, что российское военное руководство будет пытаться ввести существенные и устойчивые реформы до тех пор, пока они будут продолжать возлагать ответственность за изменения на индивидуальную основу, говорят аналитики. Скорее всего, российскому МО будет трудно эффективно реализовать эти предложенные изменения из-за продолжающейся фрагментации в информационном пространстве, сильно противоречащей традиционному аппарату МО. Сейчас Министерство обороны РФ в своих реформах сталкивается со значительным дефицитом доверия.

Напомним, украинские военные 31 декабря нанесли высокоточный удар по временной российской казарме в Макеевке на Донбассе. Совершить это удалось благодаря мобильным телефонам россиян, сигнал с которых украинцы смогли удачно использовать в свою пользу.

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