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Новые правила въезда для украинцев в Великобританию, которые направляются к родственникам

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Новые правила въезда для украинцев в Великобританию, которые направляются к родственникам

Associated Press

Теперь можно оставаться у родственников по программе Ukraine Family Scheme в течение трех лет.

Новые правила въезда для украинцев, отправляющихся в Соединенное Королевство к родственникам, анонсировало министерство внутренних дел Великобритании. Отныне украинцы смогут оставаться у родственников по программе Ukraine Family Scheme в течение трех лет.

«Мы хотим, чтобы люди могли вернуться домой после этого дьявольского вторжения, но сейчас правильно предоставить тысячам людей такую возможность», - сообщили в министерстве.

«Сердце разбивается из-за женщин и детей, вынужденных покидать родину из-за монструозного российского вторжения. Наша расширенная система полностью работает, и было прекрасно увидеть первых людей, подавших заявки», – заявила глава МВД Прити Патель во время визита в польско-украинскую границу.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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