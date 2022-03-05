Новые правила въезда для украинцев в Великобританию, которые направляются к родственникам

Новые правила въезда для украинцев в Великобританию, которые направляются к родственникам

Теперь можно оставаться у родственников по программе Ukraine Family Scheme в течение трех лет.

Новые правила въезда для украинцев, отправляющихся в Соединенное Королевство к родственникам, анонсировало министерство внутренних дел Великобритании. Отныне украинцы смогут оставаться у родственников по программе Ukraine Family Scheme в течение трех лет.

«Мы хотим, чтобы люди могли вернуться домой после этого дьявольского вторжения, но сейчас правильно предоставить тысячам людей такую возможность», - сообщили в министерстве.

«Сердце разбивается из-за женщин и детей, вынужденных покидать родину из-за монструозного российского вторжения. Наша расширенная система полностью работает, и было прекрасно увидеть первых людей, подавших заявки», – заявила глава МВД Прити Патель во время визита в польско-украинскую границу.