Новые правила въезда в ЕС: когда EES заработает для украинцев

Граница / © ТСН

Европейский Союз снова перенес полноценный запуск новой биометрической системы регистрации (EES), которая должна стать обязательной для всех путешественников из стран, не входящих в ЕС, включая Украину. Вместо ранее оглашенных сроков полное внедрение системы ожидается только 12 апреля 2026 года.

Об этом сообщает The Guardian.

Почему запуск отложили

Основная причина отсрочки — опасения, что одновременный полномасштабный запуск EES может привести к огромным очередям и значительным сбоям на пограничных пунктах, особенно на наиболее загруженных направлениях.

Ослабление правил Пограничникам будет разрешено ослаблять правила биометрической регистрации, чтобы оперативно уменьшать очереди.

Льготный период: Дополнительно предусмотрен 90-дневный льготный период после частичного старта для устранения любых системных ошибок и сбоев.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация на границе между Великобританией и Францией, где значительное количество пассажиров следует через туннель и паромные переправы.

Как будет работать EES

Система EES (Entry/Exit System) потребует от граждан стран вне ЕС, прибывающих в Шенгенскую зону, прохождение биометрической регистрации.

Процедура: Путешественникам нужно сдать отпечатки пальцев и пройти фотографирование.

Хранение данных: Полученные данные будут храниться в единой европейской базе в течение трех лет.

Для пассажиров самолетов проверка будет проходить по прибытии в аэропорты ЕС. В то же время для путешествующих через Ла-Манш биометрический контроль будет проводиться еще на территории Великобритании, до посадки на транспорт.

Когда система заработает частично

Несмотря на отсрочку полного запуска, система EES заработает в ограниченном режиме уже 12 октября 2025 года.

Сначала, в Великобритании система заработает для автобусных пассажиров и грузов. Проверка автомобилей начнется с ноября, а для клиентов железнодорожного оператора Eurostar регистрация будет сначала добровольной.

В то же время, отмечается, что даже на старте процесс может оставаться не до конца понятным, поскольку киоски разных операторов могут задавать путешественникам разные вопросы по билетам, страхованию или финансовой способности.

Напомним, Европейский Союз готовит новые рекомендации для своих стран-членов по будущей временной защите украинцев, причем Украина была вовлечена в процесс подготовки документа. В Министерстве иностранных дел Украины (МИД) подтвердили, что эти рекомендации не предусматривают отмену или ограничение защиты, а только направлены на предоставление государствам ЕС большей гибкости в определении статусов для граждан Украины.

По словам пресс-секретаря МИД Георгия Тихого, в новом решении нет «никаких сюрпризов», поскольку Совет ЕС еще 15 июля продлил действие директивы о временной защите до 4 марта 2027 года. Нынешняя рекомендация просто расширяет возможности стран-членов, поскольку из-за большого количества украинцев в ЕС не может быть единого унифицированного подхода ко всем, учитывая индивидуальные обстоятельства и жизненные планы. Спикер подчеркнул, что речь идет не о принуждении, а о предоставлении государствам-членам ЕС возможностей обеспечить украинским гражданам более предполагаемый политический статус.

В то же время, в украинском ведомстве напомнили, что правительство будет приветствовать и стимулировать возвращение граждан домой, поскольку стране нужны люди для работы и развития государства.