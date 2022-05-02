Новые правила выезда за границу на собственном автомобиле: рекомендации НБУ

С начала военных действий граждане Украины могли пересекать границы многих европейских стран без полиса "Зеленая карта". С 28 апреля полис требуется во время въезда в Польшу.

"Эта практика, очевидно, будет распространяться и на границах с другими странами", — сообщает НБУ. Нацбанк рекомендует для выезда за границу на собственном автомобиле приобрести полис «Зеленая карта».

Стоимость полиса "Зеленая карта" зависит от типа транспортного средства, страны посещения и срока действия.

Минимальный срок, на который выдаются полисы -15 дней, максимальный — до года.

Цена на страховой полис «Зеленая карта» определена МТСБУ и одинакова для всех страховщиков.

Стоимость полиса «Зеленая карта» в Украине ниже, чем в большинстве стран.

Нацбанк также сообщает, что за время войны украинские страховщики вместе с МТСБУ наладили процесс транспортировки полисов в перемещенные офисы страховых компаний и до границы. Заключить договор международного страхования "Зеленая карта" можно со скидкой 50% у украинских страховщиков.

Процесс оформления «Зеленой карты» упрощен в связи с военным положением, полисы можно предъявлять с любого гаджета.

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