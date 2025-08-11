Жесткие ограничения и сокращения соцвыплат: чего ожидать украинцам за границей

Украинских беженцев ждет ряд изменений / © facebook.com/dmsu.gov.ua

Летом 2025 года наблюдается тенденция значительных изменений в политике европейских стран в отношении украинских беженцев.

Речь идет о постепенном сворачивании социальных программ и введении новых ограничений для украинцев в ряде стран ЕС.

Чего ждать украинским беженцам за границей — узнавайте в материале ТСН.ua.

Ужесточение контроля за украинцами в Польше

Польское правительство вводит жесткие ограничения на социальную помощь украинским беженцам, передает издание Visit Ukraine.

Речь идет об обновленных нормах, регулирующих порядок предоставления социальной поддержки, проживания, регистрации, а также других аспектов пребывания украинских беженцев в Польше.

Изменения в миграционной политике связаны с продолжением действия временной защиты для украинцев до марта 2026 года и необходимостью согласования с европейскими стандартами.

По словам заместителя министра внутренних дел Мачея Душчика, новые правила направлены на предотвращение злоупотреблений, усиление контроля и оптимизацию процедур предоставления социальной помощи. Теперь акцент будет делаться на поддержке наиболее уязвимых категорий беженцев.

Украинцам в Польше следует знать о таких правилах, которые вступят в силу в августе 2025 года:

изменения в условиях проживания украинцев в специализированных центрах . С 31 октября 2025 года массовое размещение беженцев в коллективных центрах прекращается, такие услуги будут предоставляться исключительно определенным группам лиц;

усиленный контроль на границе. Речь идет об отмене льгот для часто ездящих через границу. Также пограничные службы будут собирать отпечатки пальцев всех въезжающих и потребовать личного присутствия детей при получении номера PESEL. Данные о каждом пересечении границы будут фиксироваться;

расширение социальных выплат «800+» . Программа будет охватывать не только школьников, но и украинских подростков, которые по достижении 18 лет продолжают обучение в высших учебных заведениях или на профессиональных курсах;

введение четких критериев для отмены разрешений на временное пребывание. Основанием для этого станут представление ложных данных, фиктивные браки и другие попытки обойти миграционные правила. В то же время, через усиленный контроль увеличится срок рассмотрения заявок, особенно для квалифицированных специалистов и претендентов на статус долгосрочного резидента ЕС.

Также Польша продолжает финансировать образование для украинских детей и позволяет медикам работать до 2026 года, но с усиленными проверками. Кроме того, правительство не исключает возможности возвращения визового режима с Украиной в будущем, поэтому важно внимательно следить за официальными сообщениями.

Сокращение финансовой помощи украинским беженцам в Германии и Венгрии

В августе 2025 года в Германии сохраняется система социальной помощи Bürgergeld для украинцев (563 евро в месяц для одиноких взрослых), пишет Reuters.

Кроме того, в стране действует специальная программа для пенсионеров и лиц, которые не могут работать — Sozialhilfe. Она предусматривает денежное пособие на базовые нужды, ваучеры на аренду жилья, питание, средства гигиены, а также единовременные выплаты на мебель.

Флаг Германии

Однако в Германии продолжаются дискуссии о дальнейшем сокращении социальных выплат из-за низкого уровня трудоустройства среди беженцев.

Следовательно, отмечает Reuters, в ФРГ разработали законопроект, предусматривающий уменьшение социальной помощи для украинцев, прибывающих после 1 апреля 2025 года (остальные беженцы будут получать выплаты по действующей системе до момента изменений или индивидуального пересмотра условий).

Речь идет о замене с Bürgergeld на помощь, которую обычно назначают искателям убежища. Такие выплаты на 100 евро меньше действующей базовой ставки.

Одним из инициаторов более жесткой политики по выплатам стал премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза Маркус Зёдер. Он выступил за полное аннулирование социальных выплат Bürgergeld для украинских беженцев, а не только для вновь прибывших.

Следует заметить, что законопроект еще должен быть одобрен правительством Германии и верхней палатой парламента, прежде чем вступит в силу.

Как отмечает Reuters за период с апреля по июнь 2025 года, в Германии количество украинцев возросло на 21 тысячу человек, а общая численность беженцев из Украины превысила 1,25 миллиона.

О сокращении финансовой помощи для украинских беженцев говорят и в Венгрии.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия была единственной страной, где беженцы получали такую же государственную помощь, как и венгерские граждане.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан / © Associated Press

«Когда на Украину напали, Венгрия сделала все, что должна сделать для своего соседа. Мы оказали помощь тысячам нуждающихся и продолжаем это делать сегодня», — сказал Орбан.

По его словам, в Венгрии находятся десятки тысяч украинцев. Также он заявил, что поддержка украинских беженцев не должна наносить ущерб венграм.

В Финляндии хотят ограничить поддержку по интеграции украинцев

Финское правительство обсуждает отмену выплат муниципалитетам за интеграцию беженцев и искателей убежища. Об этом сообщила руководитель миграционного отдела Министерства труда и экономики Финляндии Соня Хямяляйнен в эфире телеканала Yle.

Обсуждение такого предложения состоится осенью, а окончательное решение должно быть принято парламентом.

Принятое решение о сокращениях соцвыплат на интеграционные услуги больше всего повлияет на украинских беженцев.

Следует отметить, что государственные компенсации на интеграцию украинцев покрывают расходы на языковые курсы, трудоустройство и ознакомление с жизнью в Финляндии.

Как отметила министерка финансов Рийкка Пурра, решение о сокращении соцвыплат беженцам и искателям убежища позволит сэкономить около 317 миллионов евро в течение ближайших двух лет.

По данным чиновников, к началу полномасштабного вторжения России в Украину ежегодные расходы на эти программы выросли с 50-60 миллионов евро до более чем 150 миллионов.

В случае отмены государственных компенсаций, ответственность за интеграцию беженцев останется на муниципалитетах, ведь общины будут вынуждены искать другие источники финансирования этих услуг из-за повышения налогов или сокращения других расходов

Кроме того, если решение будет принято, это может привести к росту безработицы в стране и затянуть процесс овладения языком.

Свертывание приютов для беженцев из Украины в Ирландии

Ирландское правительство начало сворачивать программы временного проживания для украинцев, пишет издание The Times.

Таким образом, чиновники планируют полностью прекратить государственное финансирование жилья для беженцев и искателей убежища.

По словам министра миграции Колма Брофи, этот процесс продлится несколько месяцев, поскольку большинство беженцев уже интегрировались в общество.

«В долгосрочной перспективе нам следует перейти к полному прекращению государственного обеспечения жильем для украинцев, поскольку община все глубже интегрируется в ирландское общество», — сказал Брофи.

В частности, министр отметил необходимость согласования с европейской политикой относительно временной защиты.

На пике кризиса Ирландия разместила более 60 тысяч украинцев, сейчас только 22,5 тысячи остаются в государственном жилье. Такая тенденция объясняется тем, что большинство людей уже интегрировались в общество и нашли жилье самостоятельно.

Напомним, в июле Евросоюз официально продлил действие временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2027 года. Решение принято из-за продолжающейся опасности возвращения через войну.

