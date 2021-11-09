Новые санкции ЕС против режима Лукашенко: "под прицелом" около 30 физических и юридических лиц

Попасть под европейские санкции могут министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и авиакомпания "Белавиа".
Уже на следующей неделе Европейский Союз может принять новые санкции против режима Лукашенко в Беларуси, которые будут направлены против около 30 физических и юридических лиц.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов, знакомых с ситуацией.
Среди лиц, к которым могут быть применены европейские санкции, называют министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и белорусскую авиакомпанию "Белавиа".
По словам собеседников агентства, новый пакет санкций направлен против белорусских чиновников, организовавших прибытие мигрантов к границам ЕС как месть за санкции против Минска из-за нарушений прав человека.
В среду, 10 ноября, 27 послов ЕС должны официально согласиться с тем, что увеличение количества мигрантов вдоль границы Беларуси с Польшей является "гибридной войной", что может послужить юридической основой для введения санкций.
В ЕС обвиняют непризнанного белорусского президента Александра Лукашенко в использовании мигрантов в качестве оружия для давления на Запад: людей, бегущих с Ближнего Востока в Минск, отправляют на границы Польши и стран Балтии.
Напомним, польская полиция сообщила, что в понедельник, 8 ноября, удалось отразить попытку "первого массового прорыва границы и агрессивного, силового вторжения на территорию Европейского Союза".
Читайте также:
- На белорусско-польской границе мигранты атакуют пограничников: видео
- Остановить нашествие мигрантов: к охране границы с Беларусью привлекают бойцов территориальной обороны Польши
- "На этом клочке земли все войны разворачивались": Лукашенко отреагировал на кризис с мигрантами на границе