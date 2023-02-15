Новые санкции ЕС против России будут касаться банков и импорта товаров для армии – Bloomberg

В санкционный список могут попасть, в частности, "Альфа-Банк", "Тинькофф Банк" и "Росбанк".

Европейский Союз в рамках 10-го санкционного пакета против Российской Федерации планирует ввести ограничения против нескольких российских банков, Фонда национального благосостояния, а также некоторых физических лиц.

Об этом пишет Bloomberg.

В санкционный список могут попасть, в частности, "Альфа-Банк", "Тинькофф Банк" и "Росбанк". Кроме того, ЕС хочет заставить банки сообщать в своих отчетах информацию об активах российского Центрального банка.

Европейская комиссия также предложила усилить обязательство отчитываться о замороженных активах, связанных с российскими компаниями и попавшими под санкции лицами, и предложила налагать штрафы — до 50 000 евро для физических лиц и 10% годового оборота для юридических лиц за непредоставление необходимой информации, говорится в документах.

Президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен сказала, что новый пакет санкций ЕС будет нацелен на товары на сумму 11 миллиардов евро через запрет торговли и технологического контроля.

"Мы предлагаем, среди прочего, ограничения на экспорт многих электронных компонентов, которые используются в российских вооруженных системах, таких как беспилотники, ракеты, вертолеты", – сказала Фон дер Ляйен.

Она также сказала, что блок применит санкции против семи иранских организаций, поскольку они пытаются остановить предоставление Тегераном беспилотников России.

Согласно документам, ЕС также хочет запретить гражданам России занимать должности в руководящих органах операторов критической европейской инфраструктуры и организаций.

Также 10-й пакет санкций, в случае одобрения, запрещает предоставлять мощности для хранения газа гражданам и резидентам России, а также организациям, основанным в России.

Пакет санкций также введет широкие торговые ограничения на товары, используемые российской армией, включая технологии, компоненты, тяжелые транспортные средства, электронику и редкоземельные элементы.

Другие санкционные предложения включают продолжение приостановки действия лицензий на вещание СМИ, контролируемых российским государством и обвиняемых в распространении пропаганды, манипулировании и искажении фактов, направленных на ЕС и его соседей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 200 человек, работающих на российскую атомную отрасль.

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