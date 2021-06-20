Новые санкции против России: в Кремле пригрозили США "закономерным ответом"

Страна-агрессор считает, что для США санкции — это "решения проблем собственной неконкурентоспособности".
В России прокомментировали информацию о подготовке нового пакета санкций США из-за отравления оппозиционера Алексея Навального и пригрозили "ответными действиями".
Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.
Она назвала действия США "незаконными" и пообещала, что Россия предоставит "закономерный ответ".
"Северный поток-2" в изложении местных чиновников увязывается с Навальным. Странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели. Что касается увязки экономического проекта, участниками которого являются частные операторы и независимые государства, с Навальным, то американские идеологи изобличили сами себя: вся возня вокруг "мнимого" отравления им нужна как инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности", — написала Захарова.
Напомним, что Соединенные Штаты Америки готовят новые санкции против России в связи с отравлением и заключением оппозиционера Алексея Навального.