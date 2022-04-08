Новые санкции США ударят по добыче алмазов и строительству кораблей в России

Новые санкции США ударят по добыче алмазов и строительству кораблей в России

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении трех десятков крупных российских государственных предприятий и восьми физических лиц.

В четверг, 7 апреля, Министерство финансов США объявило о введении санкций против восьми физических лиц РФ и около 30 российских структур.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Минфина США.

Новые санкции, введенные из-за развязанной Кремлем войны против Украины, в частности, затронули крупнейшего в мире производителя алмазов "Алроса". Минфин США распорядился завершить финансовые сделки с компанией до 7 мая 2022 года.

"Российское государственное предприятие является крупнейшей в мире компанией по добыче алмазов, на которую приходится 28 процентов мировой добычи. В 2021 году "Алроса" получила более 4,2 млрд долларов дохода. Алмазы входят в десятку крупнейших неэнергетических экспортеров России по стоимости, а экспорт в 2021 году составил более 4,5 миллиарда долларов”, — говорится в сообщении.

Еще одним крупным предприятием, к которому применены санкции, стала Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) — главное российское государственное предприятие, ответственное за разработку и строительство военных кораблей ВМС России.

"ОСК отвечает за строительство почти всех военных кораблей России, а также строящихся для иностранных заказчиков", — подчеркнули в сообщении.

Кроме того, под санкции попал также ряд российских судостроительных заводов и конструкторских бюро, связанных с ОСК. В частности, в списке — "Адмиралтейские верфи", КБ "Вымпел", "Севмаш", "Северная верфь" и т.д.

Среди физических лиц, к которым применены санкции — гендиректор ОСК Алексей Рахманов, председатель совета директоров компании Георгий Полтавченко, член совета директоров ОСК Владимир Поспелов, глава Росморречфлота Андрей Лаврищев, председатель Росрыбалки Илья Шестаков, заместитель председателя Минпромторга Олег Рязанцев, вице-през и член совета директоров "Газпрома" Виталий Маркелов.

Напомним, накануне США ввели санкции против крупнейших российских банков, против элит РФ и членов их семей, а также запретят инвестиции в государство-агрессорку и заблокируют санкциями критические крупные предприятия.

Читайте также: