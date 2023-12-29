Новые санкции США значительно ограничивают возможности России экспортировать СПГ — Reuters

Россия не имеет доступа к технологиям, чтобы обеспечить расширение экспорта СПГ.

Новые санкции со стороны Соединенных Штатов значительно подрывают возможности России расширить экспорт сжиженного газа, чтобы компенсировать ущерб из-за уменьшения поставок трубопроводного газа в Европу.

Об этом информирует Reuters.

В сообщении указывается, что в настоящее время Россия занимает четвертое место в мире по объемам производства СПГ после США, Австралии и Катара. В Москве хотят увеличить свою долю на мировом рынке с текущих 8% до 20%. Для этого РФ планирует утроить производство до более 100 миллионов метрических тонн к 2035 году.

Введенные санкции ограничивают возможность использовать количество танкеров, имеющих возможности для перевозки СПГ. У самой России нет доступа к технологиям и финансам, которые позволили бы ей самостоятельно их построить.

Россия попыталась перенаправить экспорт своего газа в Китай, но пока на этом рынке у Москвы значительно ограничен успех. Несмотря на значительные усилия Москвы, переговоры о возможном увеличении объемов поставок газа в Китай через трубопровод Сила Сибири-2 пока не завершились заключением стабильного контракта.

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз" получил решение британского суда для взыскания с России $5 миллиардов за активы в Крыму.

Кроме того, мы ранее информировали, что страны ЕС продолжают ежемесячно импортировать российский сжиженный газ.

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