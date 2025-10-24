Новые санкции США против России: Трамп ответил на дерзкое заявление Путина

Президент США Дональд Трамп рассчитывает увидеть эффект новых санкций уже через полгода

Реклама

Президент США Дональд Трамп, реагируя на заявление Владимира Путина о том, что недавно введенные «огромные» американские санкции не повлияют на экономическое благосостояние России, предложил дождаться результатов этих ограничений в долгосрочной перспективе, намекнув на их неизбежный эффект.

Об этом Дональд Трамп заявил на брифинге в Белом доме в четверг, 23 октября, комментируя свое решение ввести первые в его администрации санкции против крупных российских нефтяных компаний.

Новые санкции и реакция Кремля

Администрация Трампа объявила о введении санкций против двух крупнейших российских нефтяных гигантов – Rosneft и Lukoil, а также десятков их дочерних компаний. Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что эти меры преследуют цель «перекрыть финансирование военной машины Кремля» и были приняты из-за «отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу для прекращения войны в Украине».

Реклама

В ответ на этот шаг, ставший неожиданностью для многих аналитиков и заставивший Россию готовиться к экономическим последствиям, Владимир Путин заявил, что хотя санкции «серьезные», они «не будут оказывать значительного влияния» на экономику РФ. Комментируя эту самоуверенную позицию Кремля, американский президент выразил скепсис:

«Я рад, что он так считает. Это хорошо. Я вам об этом расскажу через пол года, ладно? Увидим, увидим, как все сложится», — заявил Дональд Трамп.

Рост нетерпения Трампа

Решения о санкциях и резкой риторике Трампа появились на фоне роста его разочарования Владимиром Путиным, в частности, из-за срыва запланированного саммита в Будапеште. Американский президент отменил встречу , заявив, что не хочет «тратить время».

Трамп объяснил свою позицию журналистам, отметив, что многократные переговоры с российским лидером не приносят никакого результата.

Реклама

«Каждый раз, когда я разговариваю с Владимиром, у нас хорошие разговоры, но потом они никуда не уходят. Они просто никуда не уходят», – отметил Трамп.

Решение о прямом ударе по ключевому энергетическому сектору России знаменует значительное смещение в политике администрации Трампа по поводу войны в Украине и свидетельствует об исчерпании его «дипломатического терпения» по отношению к Путину.

Долгосрочное влияние на российскую экономику

Введенные санкции, отрезающие Rosneft и Lukoil от американской банковской системы и запрещающие гражданам США вести с ними бизнес, направлены на сокращение доходов Кремля, финансирующих войну. Эксперты отмечают, что эффективность санкций будет зависеть от их строгой реализации и готовности США применять вторичные санкции против иностранных банков и компаний (в частности, из Китая и Индии), которые продолжат торговлю российской нефтью.

Несмотря на заявления Путина, уже появились признаки того, что крупнейшие покупатели российской нефти, в частности, государственные нефтяные компании Китая и частные индийские нефтеперерабатывающие заводы, начинают ограничивать или приостанавливать импорт , опасаясь попасть под американские санкции. Именно об этих долгосрочных последствиях и говорил Трамп, отмечая, что реальный эффект от ограничений будет заметен через полгода.