Новые "сигналы" от Путина о мире в Украине: на что готов хозяин Кремля — Bloomberg

Президент РФ якобы может отказаться от настаивания на нейтральном статусе Украины.

Президент Российской Федерации Владимир Путин через косвенные каналы связи якобы посылает "сигналы" в Белый дом о готовности обсуждать прекращение войны в Украине.

Об этом в четверг, 25 января, сообщило издание Bloomberg со ссылкой на "двух человек, близких к Кремлю".

В публикации утверждается, что российский президент якобы "зондирует почву" и дает понять, что открыт к дискуссии "по поводу будущих договоренностей о безопасности в Украине".

Упомянутые источники издания заявили, что в декабре 2023 года чиновникам США передали "сигналы" о готовности российского лидера к переговорам "через посредника, которого они отказались назвать".

"Путин, возможно, готов рассмотреть возможность отказаться от настаивания на нейтральном статусе Украины и даже отказаться от оппозиции к возможному членству в НАТО", — пишет Bloomberg.

Однако в комментариях изданию американские чиновники, среди которых представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриен Уотсон, утверждают, что им ничего неизвестно о таких "сигналах" от Путина и не видят признаков готовности президента РФ к каким-либо переговорам.

Bloomberg предполагает, что такие вбросы "могут посеять раздор среди союзников Украины" и сорвать усилия по реализации "формулы мира", которая предусматривает полный вывод российских войск.

Напомним, ранее газета The New York Times со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, а также американских чиновников, знакомых с ситуацией, сообщила о том, что российский президент Владимир Путин по дипломатическим каналам выражает готовность к прекращению огня и переговорам.

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