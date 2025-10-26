Новые требования для украинцев на границе: в Румынию не пропустят без этого сертификата

В Румынию только со справкой о техосмотре

Теперь для пересечения границы с Румыниейавтомобилем обязательно нужно иметь сертификат прохождения технического осмотра. Если документ отсутствует, румынские пограничники могут отказать во въезде, даже при наличии всех необходимых бумаг.

Об этом говорится на сайте novyny.live.

Что именно будут проверять пограничники

Румынская сторона ввела новое требование, касающееся технического состояния транспортных средств. Водителям предъявить официальный сертификат техосмотра, выданный уполномоченной станцией обслуживания. В нем должно быть указано, что автомобиль исправен, соответствует техническим и экологическим стандартам и безопасен для дорожного движения.

В отсутствие такого документа пограничники имеют право не пропустить транспортное средство на территорию Румынии.

Какие документы обязательны при пересечении границы

Помимо сертификата техосмотра, водитель должен иметь:

биометрический паспорт или действующую визу;

документы на автомобиль;

полис медицинского страхования;

подтверждение цели поездки (бронирование гостиницы, приглашение и т.п.);

военно-учетный документ (для мужчин 18-60 лет);

доверенность, если автомобиль зарегистрирован на другое лицо.

Ограничение на ввоз

Таможенные правила остаются суровыми. Запрещено перевозить оружие, взрывчатку, наркотические и токсичные вещества, а также продукты животного происхождения — мясо, молоко, творог, мед. Не допускается ввоз диких животных, пиратских товаров или предметов культурного наследия без разрешения.

Суммы наличных денег свыше 10 тысяч евро подлежат обязательному декларированию. Домашних животных можно ввозить только при наличии ветпаспортов, микрочипов и необходимых прививок. А лекарственные препараты с наркотическими веществами тоже нужно декларировать.

Ранее уже призывали водителей, которые будут пересекать границу Украины и Румынии, предварительно проверять наличие всех необходимых документов перед поездкой во избежание неприятностей на границе и лишних затрат времени и денег.