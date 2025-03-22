Новые власти Сирии выдвинули Путину требование относительно президента-беглеца Асада – Al Arabiya

Новые власти Сирии направили в адрес Кремля запрос на выдачу сбежавшего в Москву экспрезидента Башара Асада и получившего там убежище. Сирийского диктатора хотят судить за преступления против своего народа.

Об этом сообщили источники издания Al Arabiya.

Официальный запрос, как утверждают собеседники издания, направлен в Москву от имени временного президента Сирии, лидера группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" Ахмеда аш-Шараа.

Собеседники подтвердили, что во время недавнего визита российской делегации в Дамаск представители Сирии подняли вопрос о передаче Москвой Асада для проведения над ним суда в стране.

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Однако после трехчасовых переговоров российская сторона остановилась на том, что вопрос выдачи Асада "не является непреодолимым препятствием возобновлению отношений" двух стран.

Ранее Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщали, что новый сирийский лидер также попросил Россию вернуть средства, размещенные Асадом в Москве. Представители российской делегации на переговорах с Ахмедом аш-Шараа заверили, что у семейства Асадов нет никаких вложений в российские активы.

В начале февраля новый министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра в интервью The Washington Post сказал, что в вопросе о российских военных базах в Тартусе и Хмеймиме страна будет действовать прежде всего исходя из собственных интересов и РФ имеет шанс сохранить объекты, если она предложит Сирии что-то необходимое ей — например, выдачу Асада, который скрывается в Москве.

Напомним, министерство обороны Сирии заявило о завершении военной операции против мятежников, поддерживающих бывшего президента Башара Асада. Это произошло на фоне международного давления и призывов к расследованию гибели сотен мирных жителей.

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