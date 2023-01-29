Новые взрывы и боевая авиация в небе - израильский офицер о ситуации в Иране

Старший лейтенант сухопутных войск Армии обороны Израиля и военный эксперт Игаль Левин собрал последнии новости о том, что сейчас происходит в Иране.

Об этом он написал в сообщениях в своем Telegram-канале о том, что сейчас происходит в Иране.

Так, по его информации:

Иранская оппозиция сообщает об уничтоженном подземном туннеле с ракетами КСИР (Корпус стражей исламской революции - элитное иранское военно-политическое формирование, которое власти США, Израиля, Саудовской Аварии и Бахрейн признали террористической организацией - ред.).

Иранская оппозиция призывает иранцев отменить все свои рейсы на самолетах, поскольку есть большая вероятность, что КСИР в отместку за якобы удары Израиля по военным объектам в Иране могут начать сбивать гражданские самолеты.

Остан Урмия, Азаршахр, горит промышленный объект.

Очевидцы в разных районах Ирана сообщают об интенсивном движении самолетов и вертолетов. А стране повышенная боевая готовность.

Поступили сообщения о новом сильном взрыве в иранском городе Хамадан.

Город Келачай, Гилян. Иранская боевая авиация в небе.

Напомним, что по состоянию на 04:29 29 января 2023 года фактически нет подтверждений от иранских властей об инцидентах в стране.

Добавим, что пока никакая страна или террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрывы в Иране.

Добавим, что неспокойная ночь в Иране началась с сообщений о взрыве на производстве боеприпасов Минобороны страны. По предварительной информации, на этом предприятии производят беспилотники.

Взрыв в одном из центров производства боеприпасов Минобороны Ирана произошел из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. Это пока единственная почти за всю ночь подтвержденная информации от иранских властей. Атаку на предприятие власти назвали "неудачной", хотя большое пламя на видео завода по производству дронов говорит об обратном.

Также читайте Израиль начал специальную военную операцию против Ирана — СМИ

В соцсетях также сообщалось о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе. О количестве пострадавших или жертвах и причинах этого взрывного инцидента пока не сообщается.

Так иностранные СМИ в сообщениях в соцсетях информировали о том, что Израиль начал специальную военную операцию против Ирана. Но это не подтвердилось - на официальных страницах в соцсетях ни израильских властей, ни армии такой информации нет.

Читайте также:

Таємна угода з Тегераном Іранські дрони тепер збиратимуть у Росії