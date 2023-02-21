Новые землетрясения в Турции: погибли по меньшей мере 6 человек, еще 294 пострадали

После новых землетрясений, произошедших в Турции, по меньшей мере 6 человек погибли и 294 человека получили ранения. Еще 18 с серьезными ранениями доставили в Адану и Дертйол воздушным и наземным транспортом.

Об этом информирует NTV.

В пострадавших районах начались поисково-спасательные работы.

По словам министра, землетрясение в 20:04 произошло в районе Дефне турецкой провинции Хатай. Его магнитуда достигла 6,4. Подземные толчки ощущали в других провинциях.

Впоследствии, в 20:07, в провинции Хатай началось другое землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентром стал Самандаг. Всего после землетрясения магнитудой в 6,4 в Турции произошло еще 32 афтершока.

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В регион направили множество медико-санитарных и поисково-спасательных групп после того, как стало известно, что в некоторых кварталах районов Дефне и Самандаг разрушаются здания и что под завалами находятся люди. Людей призывают не находиться в опасных домах.

В частности, 3 из погибших пытались забрать свои вещи в полуразрушенных домах. К сожалению, здания рухнули и люди оказались под завалами. Спасатели уже получили их тела.

Землетрясения в Турции

Напомним, что в Турции в понедельник, 20 февраля, произошло два новых землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 балла.

По меньшей мере 40,6 тысяч человек погибли в результате землетрясений в Турции и еще более 5,8 тысяч человек — в Сирии. В результате стихийного бедствия повреждены около 84 тысяч зданий.

В Турции на десятый день после мощного землетрясения из-под завалов получили двух подростков: 17-летнюю девушку и 14-летнего парня.

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