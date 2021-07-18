Новые жертвы наводнения в Европе и массовые протесты во Франции. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Число погибших в результате наводнений в Германии и Бельгии превысило 170, тогда как спасатели продолжают поиски сотен людей, считающихся пропавшими без вести. Читать дальше ->
- Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид получил положительный результат ПЦР-теста на COVID-19 за два дня до отмены почти всех карантинных ограничений в Англии. Читать дальше ->
- Вдову застреленного президента Гаити Мартину Моиз, пострадавшую в результате нападения 7 июля, выписали из больницы в Майами. В субботу, 17 июля, она вернулась в карибскую страну. Читать дальше ->
- Во Франции более 100 тысяч человек вышли на протесты против последних решений правительства, связанных с вакцинацией населения от коронавируса и сдерживанием распространения COVID-штамма "Дельта". Читать дальше ->
- В американском штате Техас в результате утечки химикатов в аквапарке Six Flags Hurricane Harbor, расположенном в районе Спринг, госпитализировали 31 человека. Читать дальше ->