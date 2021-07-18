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Новые жертвы наводнения в Европе и массовые протесты во Франции. Пять новостей, которые вы могли проспать

Новые жертвы наводнения в Европе и массовые протесты во Франции. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Число погибших в результате наводнений в Германии и Бельгии превысило 170, тогда как спасатели продолжают поиски сотен людей, считающихся пропавшими без вести. Читать дальше ->
  • Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид получил положительный результат ПЦР-теста на COVID-19 за два дня до отмены почти всех карантинных ограничений в Англии. Читать дальше ->
  • Вдову застреленного президента Гаити Мартину Моиз, пострадавшую в результате нападения 7 июля, выписали из больницы в Майами. В субботу, 17 июля, она вернулась в карибскую страну. Читать дальше ->
  • Во Франции более 100 тысяч человек вышли на протесты против последних решений правительства, связанных с вакцинацией населения от коронавируса и сдерживанием распространения COVID-штамма "Дельта". Читать дальше ->
  • В американском штате Техас в результате утечки химикатов в аквапарке Six Flags Hurricane Harbor, расположенном в районе Спринг, госпитализировали 31 человека. Читать дальше ->