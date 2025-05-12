Новым главой МИ-6 может стать женщина без опыта в шпионаже: кто такая Барбара Вудворд

Барбара Вудворд с королевой в Букингемском дворце в 2015 году. / © The Times

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Впервые в истории британскую Секретную разведывательную службу МИ-6 может возглавить женщина – фавориткой считается дама Барбара Вудворд, действующая посол Великобритании в ООН.

Об этом сообщает The Times.

Собеседования на высшую должность в МИ-6 состоялись на прошлой неделе, и все три финальных кандидата — женщины. У двух из них опыт работы в самой разведке, а Вудворд — нет. Она не была офицершей МИ-6, однако является самой высокой женщиной в дипломатической службе Великобритании. Действующий руководитель службы сэр Ричард Мур уйдет в отставку осенью после пяти лет в должности.

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Фаворитка конкурса получила прозвище "Пекинская Барбара" из-за своей предыдущей работы послом в Китае (2015-2020), где, по словам критиков, она занимала слишком мягкую позицию по политике Пекина. Ее обвиняют в том, что она якобы избегала прямой критики китайского режима, в том числе нарушений прав человека в Синьцзяне, которые некоторые западные страны классифицируют как геноцид уйгуров.

Особое возмущение вызвал эпизод с санкциями: когда Китай ввел ограничения против пяти британских депутатов и двух членов Палаты лордов, Вудворд, как утверждают, не выразила поддержки и "не сделала абсолютно ничего, чтобы помочь".

Несмотря на критику, поклонники Вудворд считают ее опыт в Китае преимуществом. Они подчеркивают, что она хорошо понимает внешнеполитические вызовы и может предложить новый подход к глобальным угрозам, в частности, со стороны Пекина.

Напомним, в понедельник, 12 мая, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми проведет встречу с европейскими коллегами для обсуждения дальнейшей поддержки Украины и усиления оборонного сотрудничества .

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