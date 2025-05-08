Новым Папой Римским впервые стал американец: что о нем известно

Новоизбранный Папа Лев XIV / © Associated Press

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Сегодня, 8 мая, в Ватикане конклав кардиналов избрал Папой Римским кардинала Роберта Френсиса Превоста, взявшего имя Лев XIV. Это первый Папа в истории из Соединенных Штатов Америки и второй (после Франциска) в целом из Нового света.

Все, что известно о новом Папе Льве XIV, выяснял ТСН.ua.

The Guardian приводит ключевые факты о новом Папе Римском:

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69-летний американец

первый папа-августинец

родился в Чикаго, штат Иллинойс, у родителей французского, итальянского и испанского происхождения

имеет двух братьев, Луиса Мартина и Джона Джозефа

учился в США и поступил в новициат в Сент-Луисе, США, а затем получил богословское образование в Чикаго

был отправлен в Рим в возрасте 27 лет для изучения канонического права, где был рукоположен в священники.

Его древние связи с Перу достигают 1985 года, когда он служил в миссии августинцев.

В 2015 году он был назначен епископом в Перу.

Биография

Роберт Превост родился 14 сентября 1955 года в Чикаго, США. Его отец, ветеран Военно-морских сил США времен Второй мировой войны, имел французское и итальянское происхождение, а мать — испанское.

Решив стать священником, Мартинез присоединился к Ордену Святого Августина в сентябре 1977 года.

Он получил степень математики в Университете Вилланова, впоследствии — богословское образование в Католическом теологическом союзе Чикаго. После этого был направлен в Рим, где изучал каноническое право.

Превост говорит на английском, испанском, итальянском, французском и португальском языках, а также может читать на латыни и немецком.

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Служение в Латинской Америке

Новый Папа имеет значительный миссионерский опыт в Перу.

Превост присоединился к августинской миссии в Перу в 1985 году, где пробыл год. Он вернулся в Перу в 1988 году, проведя следующие десять лет руководя августинской семинарией в городе Трухильо.

С 2014 по 2023 год он служил епископом Чиклайо на севере Перу. Превост также имеет перуанский паспорт и гражданин Перу с 2015 года.

Сексуальный скандал

Как отмечает украинский религиовед Андрей Смирнов, в 1999 году Превост вернулся в Чикаго, на этот раз как настоятель своей провинции. Именно в этот период он столкнулся со скандалами, связанными с сексуальным насилием духовенства, подписав решение о разрешении обвиняемому священнику Джеймсу Рэю проживать в монастыре вблизи школы. Рэй был отстранен от публичного служения с 1991 года из-за достоверных обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Позже это решение вызвало критику.

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Назначение в Ватикан

30 января 2023 года Франциск назначил Превоста префектом Дикастерии по делам епископов.

«В этом духе я завершил свою миссию в Перу после восьми с половиной лет епископства и почти двадцати лет миссионерства, чтобы начать новую в Риме», — говорил тогда еще архиепископ Превост в комментарии Vatican News.

Как префект он занимал ключевую должность в Римской курии. Эта должность отвечает за оценку и рекомендацию кандидатов на епископство во всем мире. Эта роль повысила видимость и влияние Превоста в Католической Церкви, повысив его авторитет перед будущим папским конклавом.

Чем особый понтификат Льва XIV и его имя

Лев XIV является первым североамериканцем, избранным Папой Римским, и первым Папой из англоязычной страны со времен Адриана IV (XII век), а также первым гражданином Перу.

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Как отмечает CNN, имя Лев сейчас занимает четвертое место по популярности имя, которое выбирают папы, вместе с Климентом. Только Иван, Григорий и Бенедикт оказались популярнее.

Но Папы Льва уже не было больше века. Последним Папой Львом был Лев XIII, родившийся в 1810 году. Он служил папой с 1878 до своей смерти в 1903 году, что делает его 25-летний понтификат четвертым по продолжительности в истории церкви.

Лев XIII запоминается как папа католического социального учения.

Лев XIII / © Википедия

Митрополит ПЦУ и ее бывший спикер Евстратий Заря называет выбор имени нового понтифика «интересным».

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«Лев XIII был человеком XIX века, внесшим значительный вклад в переход Католической Церкви и конкретно Ватикана в новые условия ХХ века. Выбор именно этого имени обходит все линии ХХ века после него — две мировые войны, II Ватиканский собор и все, что было после него, словно листая страницу», — пишет митрополит Евстратий.

По его мнению, выбор именно этого имени может в некоторой степени свидетельствовать о желании быть самостоятельным потификом, а не восприниматься как наследник или продолжатель чьей-то линии.

Кроме того, интересно облачение Льва XIV, в котором он впервые вышел к верующим.

В издании напоминают, что когда Папа Франциск ступил на балкон площади Святого Петра в 2013 году, он сделал это в простой белой одежде, избавившись от значительной части помпезности, которая окутывает папство.

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Папа Римский Франциск во время одного из своих выступлений / © Associated Press

Но когда Папа Лев XIV явил себя миру, он был одет в традиционные папские одеяния.

Лев XIV во время своего первого выступления как Папа Римский / © vaticannews.va

«Возвращаясь к нормам, Папа Лев XIV, возможно, хотел показать, что он не пытается клонировать папство Франциска. Однако в своей речи он высоко оценил наследие Франциска — и, похоже, настроен пойти по пути францисканцев», — размышляют в CNN

Мог ли Трамп повлиять на избрание Льва XIV

Отец Франческо Джордано прокомментировал Sky News, мог ли президент США Дональд Трамп повлиять на избрание своего соотечественника Папой Римским.

На вопрос о значении того, что Папа Лев является американским Папой, отец Джордано ответил, что это очень интересно.

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«У нас новый американский президент — возможно, это как-то связано с этим. Папа (Лев XIV) постоянно говорил о наведении мостов и вопросе иммиграции, который мы обсуждали. А он жил в Латинской Америке… мы не можем не обращать на это внимания», — сказал священник.

Отец Франческо Джордано / © Sky News

Как отмечает CNN, кардиналы-избиратели ранее избегали выбора Папы Римского из США из-за чрезмерного глобального политического влияния Америки. Но долгий опыт Превоста в Перу, возможно, смягчил эти опасения среди избирателей.

До своего избрания Превост подверг критике некоторых членов администрации Трампа в социальных сетях, в частности Джей Ди Венса.

Папа и Украина

В своей речи новый Папа Римский не упомянул об Украине. Нет сведений, что он имеет какое-то отношение к нашему государству или проявлял к Украине особый интерес.

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Однако архимандрит доктор философских наук Кирилл Говорун в комментарии «Киев 24» успокаивает, что новый Папа Лев XIV точно не будет смотреть на Украину «глазами Трампа».

По его словам, новый Папа лишен характерной для части американской католической среды искаженного видения Украины через призму Трампа.

«Мы можем более-менее выдохнуть. Думаю, этот Папа будет более проукраинским», — считает архимандрит.

По мнению Говоруна, Лев XIV сможет совмещать прагматичный подход с пониманием справедливости. В Ватикане ожидают более сбалансированной, но благоприятной позиции по отношению к Украине.

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Роберт Превост из США! ВСЕ, ЧТО ИЗВЕСТНО О НОВОИЗБАННОМ ПАПЕ РЫМСКОМ