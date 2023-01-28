Новым президентом Чехии стал "проукраинский" генерал в отставке: что известно о Петре Павеле

На президентских выборах в Чехии, по данным подсчета всех голосов, победил 61-летний генерал в отставке Петр Павел, занимавший должность начальника Генштаба чешской армии и активно поддерживавший военную помощь Украине.

Как сообщает "Радио Прага", Петр Павел набрал 56,3%, а у его конкурента Андрея Бабиша меньше 44%.

После первого тура выборов у обоих кандидатов было почти одинаковое количество голосов избирателей.

Во время избирательной гонки Павел выступал за самую активную поддержку Украины оружием, а его конкурент, занимавший пост премьер-министра с 2017 по 2021 год, 68-летний миллиардер Бабиш убеждал, что мир нужно достичь переговорами с Путиным.

Все кандидаты, которые в первом туре голосования финишировали в пятерке, поддержали именно "проукраинского" Павела, что обеспечило ему уверенную победу.

Также читайте Танки Leopard для Украины: Чехия сделала важное заявление

Кампания между двумя турами голосования была бурной, с волной дезинформации против Павела и угрозами смерти Бабишу и его семьи.

Андрей Бабиш уже признал поражение на выборах и поздравил Павела. Он пожелал ему быть президентом всех граждан, принимать их проблемы и бороться за чешские интересы.

С победой на президентских выборах Петра Павела поздравила президент соседней Словакии Зузана Чапутова.

"Вместе с вами победила надежда, что порядочность и правдивость могут быть силой", – написала она.

Srdečně blahoželám @general_pavel к zvolenию čeским prezidentом. Впрочем, с вами извлекла надежду, что slušnost a pravdivosť могут быть silou. Teším sa na našu spolupráci, spolecne stretnutia a + iniciativy. — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) January 28, 2023

Петр Павел заменит Милоша Земана, противоречивого политика, поддерживавшего тесные связи с Москвой перед тем, как совершить поворот во время российского вторжения в Украину.

Хотя чешский президент имеет преимущественно представительские функции, однако именно он назначает правительство и конституционных судей, а также является командующим вооруженными силами.

Напомним, ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала лично подписал один из танков Т-72, которые эта страна передала Украине.

Читайте также: