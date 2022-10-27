Новый абсурд от "фюрера": Путин заявил, что Россия создала Украину, поэтому является единственным гарантом ее безопасности

Кремлевский диктатор Владимир Путин сделал очередное бессмысленное заявление о том, что россияне и украинцы – один народ, а также, что РФ создала Украину.

Об этом Путин заявил 27 октября на дискуссионном клубе "Валдай".

"Честно говоря, единственным настоящим, серьезным гарантом украинской государственности могла бы быть только Россия, которая и создала сегодняшнюю Украину", – сказал он.

Говоря о едином народе, Путин привел несуществующие факты.

"Это факт, исторический факт. В XIX веке у нас на наших территориях зарождалась российская государственность, сначала в Новгороде, потом в Киеве. Это единственный народ, говоривший на одном языке — древнерусском. Ведь изменения в языке начали возникать, по моему мнению, только XIV или XV веке под влиянием Польши, потому что западные части российского государства оказались в разных странах», – заявил российский президент.

Напомним, что Путин заявил, что якобы хотел "жить дружно" с Западом и странами НАТО. Кроме того, президент РФ снова поностальгировал по СССР и сказал, что распад СССР "разрушил мировое равновесие".