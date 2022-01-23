Новый антирекорд: в России впервые обнаружили более 60 тысяч заражений COVID-19 в сутки

Новый антирекорд: в России впервые обнаружили более 60 тысяч заражений COVID-19 в сутки

Все же в большинстве случаев у россиян обнаруживают "Дельту".

На фоне распространения "Омикрона" в России по состоянию на утро 23 января выявлено 63 205 новых случаев заболевания коронавирусом. Это новый максимум в РФ с самого начала пандемии.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Общее число заболевших достигло 11 108 191 человек. За прошедшие сутки от болезни умерло 679 человек, а всего с начала пандемии — 326 112 человек.

Выздоровели 10 023 622 человека, в том числе 23 045 пациентов выписаны из больниц за последние 24 часа.

Предыдущий рекорд был установлен накануне – тогда обнаружили 57 212 новых случаев коронавируса.

Новый штамм "Омикрон" зафиксирован в 64 из 85 регионов России, сообщили в штабе. Его доля в новых случаях заражения почти не изменилась: на "Дельту" пришлось 51,9% заражений, на "Омикрон" и другие не доминирующие штаммы – 48,1%.

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