Новый антирекорд: в Южной Корее число новых случаев заболевания коронавирусом выросло до рекордных максимумов

В стране было обнаружено еще девять случаев заболевания вариантом коронавируса "Омикрон".
Число новых случаев заболевания коронавирусом и тяжелобольных пациентов в Южной Корее достигло до новых рекордных максимумов.
Об этом пишет "Интерфакс".
В стране за минувшие сутки зарегистрировано 7 тыс. 850 новых случаев заражения COVID-19. Число пациентов в критическом состоянии также достигло рекордного уровня в 964 человек. Число летальных исходов составило 70.
Также в стране было обнаружено еще девять случаев заболевания вариантом коронавируса "Омикрон", в результате чего общее число заразившихся "Омикроном" в стране составило 128.
Правительство рассматривает возможность дальнейшего сокращения максимального числа участников частных собраний и восстановления комендантского часа для борьбы с быстрым распространением вируса.
Также она считает нынешнюю вирусную ситуацию очень серьезной и планирует внедрить гораздо более мощную схему социального дистанцирования.
Предполагается, что новые меры снизят разрешенное число участников собраний до четырех и ограничат работу ресторанов и кафе до 10 часов вечера или полуночи.
Как сообщалось ранее, ученые из ЮАР заявили, что вакцина Pfizer стала менее эффективной во время последней волны COVID-19.
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