"Новый бен Ладен", или "ходячий мертвец": что известно о лидере ХАМАС и имеет ли он "ключи" от освобождения заложников в Газе

Яхья Синвар исчез. Неудивительно, что тысячи израильских военных при поддержке беспилотников, электронных прослушивающих устройств и людей-информаторов пытаются выяснить его местонахождение.

Синвар, имеющий белоснежные волосы и черные как смола брови, является лидером политического крыла ХАМАСа в Газе и одним из самых разыскиваемых израильтянами людей.

На него, вместе с другими, возлагают ответственность за рейд на юг Израиля 7 октября, во время которого было убито около 1200 человек, а более 200 похищено.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала BBC, чтобы узнать подробности жизни и "деятельности" сверхжесткого предводителя ХАМАСа, которого окрестили "ходячим мертвецом".

"Яхья Синвар — командир... и он покойник", — заявил в начале октября спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контрадмирал Даниэль Хагари.

«Решение об этом отвратительном нападении было принято Яхьей Синваром, — заявил начальник штаба ЦАХАЛ Герци Халеви. — Поэтому он и все, кто ему подчиняется, — ходящие мертвецы».

Это касается и Мохаммеда Дейфа, неуловимого лидера военного крыла ХАМАСа, бригад Иззедина аль-Кассама.

Хью Ловатт, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR), считает, что Дейф был мозговым центром планирования нападения 7 октября, поскольку это была военная операция, но Синвар “вероятно, являлся частью группы, которая планировала и влияла на него. ”.

Яхья Синвар / Фото: Associated Press

Израиль считает, что Синвар, фактически являющийся вторым лицом после лидера ХАМАСа Исмаила Гании, загнанный в угол под землей, прячется в туннелях где-то под Газой со своими охранниками и ни с кем не общается, опасаясь, что его сигнал будет отслежен и найден.

Воспитание и аресты

61-летний Синвар, широко известный как Абу Ибрагим, родился в лагере беженцев Хан-Юнис на южном конце Сектора Газы. Его родители были родом из Ашкелона, но стали беженцами после того, что палестинцы называют "ан-Накба", то есть "Катастрофа" — массового перемещения палестинцев из их исконных домов в Палестине во время войны, последовавшей за созданием Израиля в 1948 году.

Образование получил в средней школе для мальчиков имени Хана Юниса, а затем получил степень бакалавра арабского языка в Исламском университете Газы.

В то время Хан Юнис был "бастионом" поддержки "Братьев-мусульман", говорит Эхуд Яари, сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики, который четырежды брал интервью у Синвара в тюрьме.

По словам Яари, исламистская группа "была массовым движением для молодых людей, которые ходили к мечетям в нищете лагеря беженцев", и позже она приобретет такое же значение для ХАМАСа.

Яхья Синвар/X (Twitter)

Впервые Синвар был арестован Израилем в 1982 году, в возрасте 19 лет, за "исламскую деятельность", а затем снова арестован в 1985 году. Приблизительно в это время он завоевал доверие основателя ХАМАСа шейха Ахмеда Ясина.

По словам Коби Михаэля, старшего научного сотрудника Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве, они стали "очень близкими". Эти отношения с духовным лидером организации впоследствии обеспечат Синвару эффект ореола в движении, добавляет Михаэль.

Через два года после основания ХАМАС в 1987 году он создал организацию внутренней безопасности аль-Маджд, которую боялись в группировке. Ему тогда было всего 25.

Аль-Маджд стал печально известным из-за наказания тех, кого обвиняли в так называемых "преступлениях против морали" — Майкл говорит, что он выбирал магазины, которые продавали "секс-видео", — а также выслеживал и убивал всех, кого подозревали в сотрудничестве с Израилем .

Яари говорит, что он был ответственен за многочисленные "жестокие убийства" людей, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем: "Некоторые из них собственными руками, и он гордился этим, рассказывая об этом мне и другим".

По словам израильских официальных лиц, позже он признался, что наказал подозреваемого информатора, заставив брата мужа похоронить его заживо, закончив работу ложкой вместо лопаты.

"Он из тех людей, которые могут собирать вокруг себя последователей, фанатов – вместе со многими, кто просто боится его и не хочет с ним ссориться", – говорит Яари.

В 1988 году Синвар якобы планировал похищение и убийство двух израильских солдат. В том же году он был арестован, осужден Израилем за убийство 12 палестинцев и получил четыре пожизненных срока заключения.

Годы заключения

Синвар провел большую часть своей взрослой жизни – более 22 лет – в израильских тюрьмах, с 1988 по 2011 год. Время, проведенное там, частично в одиночной камере, похоже, еще больше его радикализировало.

“Ему удалось навязать свой авторитет безжалостно, с применением силы, – говорит Яари. — Он позиционировал себя как лидер среди заключенных, вел переговоры от их имени с тюремной администрацией и обеспечивал дисциплину среди заключенных”.

Оценка израильского правительства по отношению к Синвару во время его пребывания в тюрьме описывает его характер как “жестокий, авторитетный, влиятельный и с необыкновенной выносливостью, хитрый и манипулятивный, удовлетворяется малым... Сохраняет секреты даже в тюрьме среди других заключенных. .. Обладает способностью вести за собой толпу”.

Оценка Яари Синвара, сложившаяся у него за время их знакомства, была такой: он психопат. "[Но] сказать о Синваре: "Синвар — психопат, и точка" было бы ошибкой, — говорит он, — потому что тогда вы пропустите эту странную, сложную фигуру".

Он, по словам Яари, "чрезвычайно хитрый, проницательный парень, знающий, как включать и выключать личный шарм".

Когда Синвар говорил ему, что Израиль должен быть уничтожен, и настаивал на том, что в Палестине нет места для евреев, “он шутил: “Может быть, мы сделаем исключение для тебя”.

Находясь в заключении, Синвар стал свободно разговаривать на иврите, читая израильские газеты. Яари говорит, что Синвар всегда предпочитал разговаривать с ним на иврите, хотя Яари свободно владел арабским.

«Он стремился улучшить свой иврит, – говорит Яари. — Я думаю, что он хотел извлечь пользу из того, что кто-то разговаривал на иврите лучше, чем тюремные надзиратели”.

Синвар был освобожден в 2011 году в рамках соглашения, согласно которому 1027 палестинских и израильских арабских заключенных были освобождены из тюрьмы в обмен на одного израильского заложника, солдата ЦАХАЛа Гилада Шалита.

Шалит находился в плену в течение пяти лет после того, как был похищен, среди прочих, братом Синвара, высокопоставленным военным командиром ХАМАСа. С тех пор Синвар призвал к новым похищениям израильских солдат.

К этому времени Израиль прекратил свою оккупацию Сектора Газы, и ХАМАС стал главным, выиграв выборы, а затем ликвидировав своих соперников, партию ФАТХ Ясира Арафата, низложив многих ее членов с крыш высотных зданий.

Жестокая дисциплина

Когда Синвар вернулся в Газу, его сразу приняли в качестве лидера, рассказывает Майкл. Во многом это было связано с его престижем как член-основатель ХАМАСа, который пожертвовал многими годами своей жизни в израильских тюрьмах.

Но также люди просто боялись его — это человек, который убивал людей своими руками, — говорит Майкл. — Он был очень жестоким, агрессивным и харизматичным одновременно».

«Он не оратор, – говорит Яари. — Когда он выступает перед публикой, это похоже на кого-то из мафии».

Яари добавляет, что сразу после выхода из тюрьмы Синвар также заключил союз с Бригадами Иззедин аль-Кассам и начальником штаба Марваном Иссой.

В 2013 году он был избран членом политбюро ХАМАС в Секторе Газа, а в 2017 году стал его председателем.

Младший брат Синвара Мохаммед также продолжал играть активную роль в ХАМАСе. Он утверждал, что испытал несколько израильских покушений, прежде чем был объявлен ХАМАСом мертвым в 2014 году. С тех пор в СМИ появились сообщения о том, что он, возможно, все еще жив и активно участвует в военном крыле ХАМАСа, скрываясь в туннелях под Газой, и, возможно, даже принимал участие в нападениях 7 октября.

Репутация Синвара, известного своей жестокостью и насилием, принесла ему прозвище "Мясник из Хан-Юниса".

«Это человек, который вводит жестокую дисциплину, – говорит Яари. – Люди в ХАМАСе знали и до сих пор знают – если ты не подчиняешься Синвару, ты ставишь свою жизнь на карту”.

Он считается ответственным за задержание, пытки и убийство в 2015 году командира ХАМАСа по имени Махмуд Иштиви, обвиняемого в хищении средств и гомосексуализме.

В 2018 году на брифинге для международных СМИ он выразил поддержку тысячам палестинцев, прорвавшихся через пограничный забор, отделяющий Сектор Газа от Израиля, в рамках протеста против перенесения посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Позже в том же году он утверждал, что покушался на него, совершенный палестинцами, лояльными к конкурирующей Палестинской администрации (ПА) на западном берегу реки Иордан.

Однако он также демонстрировал периоды прагматизма, поддерживая временное прекращение огня с Израилем, обмен пленными и примирение с Палестинской администрацией. По словам Майкла, некоторые оппоненты даже критиковали его за чрезмерную умеренность.

Близость к Ирану

Многие в израильском оборонном и безопасном истеблишменте считают, что было роковой ошибкой выпустить Синвара из тюрьмы в рамках обмена пленными.

Яхья Синвар/X (Twitter)

Израильтяне считают, что их убаюкивало ложное чувство безопасности, ошибочно полагая, что если предложить ХАМАС экономические стимулы и больше разрешений на работу, то движение потеряет свой аппетит до войны. Это, конечно, оказалось катастрофическим просчетом.

В 2015 году Государственный департамент США официально причислил Синвара к категории "специально определенных мировых террористов". В мае 2021 года израильская авиация нанесла авиаудары по его дому и офису в Секторе Газы. В апреле 2022 года в телевизионном обращении он призвал людей атаковать Израиль любыми доступными средствами.

Аналитики определили его как ключевую фигуру, связывающую политическое бюро ХАМАСа с его вооруженным крылом — "Бригадами Иззедина аль-Кассама", руководившими атаками 7 октября на юге Израиля.

14 октября израильский военный спикер, подполковник Ричард Хехт, назвал Синвара "лицом зла". Он добавил: “Этот человек и вся его команда находятся под нашим прицелом. Мы доберемся до этого человека”.

Синвар также близок к Ирану. Партнерство между шиитской страной и суннитской арабской организацией не очевидно, но обе стороны имеют общую цель — положить конец государству Израиль и «освободить» Иерусалим от израильской оккупации.

Они работают бок о бок. Иран финансирует, тренирует и вооружает ХАМАС, помогая ему наращивать свой военный потенциал и накапливать арсенал из тысяч ракет, используемых для обстрела израильских городов.

Синвар выразил свою благодарность за поддержку в речи в 2021 году: "Если бы не Иран, сопротивление в Палестине не имело бы своих нынешних возможностей".

Однако убийство Синвара стало бы скорее "пиар-победой" для Израиля, чем фактически повлияло на движение, говорит Ловатт.

Негосударственные организации, как правило, действуют как глава гидры – одного оперативного командира или лидера-фигуранта устраняют, а на его место быстро приходит другой. Их преемник иногда не имеет такого же опыта или авторитета, но организации все равно удается регенерировать себя в той или иной форме.

«Очевидно, что он был бы потерей, – говорит Ловатт, – но он будет заменен, и для этого существуют соответствующие структуры. Это не то же самое, что убить Бен Ладена. В ХАМАСе есть и другие высшие политические и военные лидеры.

Возможно, главным вопросом остается следующее: что произойдет с Газой, когда Израиль завершит свою военную кампанию по искоренению ХАМАС и кто в конечном итоге будет руководить ею?

И смогут ли они предотвратить, чтобы Газа снова стала плацдармом для нападений на Израиль, спровоцировав в ответ такое массовое возмездие и разрушения, которые мы наблюдаем сейчас.

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