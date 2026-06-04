Новый Boeing упал носом на землю в аэропорту Германии: есть пострадавшие

Самолет Люфтганзы / © Associated Press

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В международном аэропорту Франкфурта самолет Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Lufthansa внезапно наклонился вперед и коснулся носовой частью земли после обрушения носовой стойки шасси. В результате происшествия несколько сотрудников получили травмы, а запланированный рейс в Лос-Анджелес был отменен.

Об этом сообщило издание Kronen Zeitung.

Инцидент произошел в четверг, 4 июня, около 12:45 возле выхода на посадку. По информации авиационного портала Aerotelegraph, у самолета обвалилась носовая стойка шасси.

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По данным профильного издания Aerotelegraph, инцидент произошел 4 июня около 12:45. На обнародованных в Сети фото и видео видно, что нос самолета оказался на земле, а хвостовая часть поднялась вверх.

Предварительно сообщается, что носовая стойка шасси обвалилась. Также зафиксировано повреждение ее створок — одна из них, по информации медиа, отделилась от конструкции. Кроме того, передняя часть двигателей коснулась поверхности.

Последствия инцидента сказались и на расписании полетов. Lufthansa отменила рейс LH450 из Франкфурта в Лос-Анджелес, который должен был выполнять именно этот самолет.

В авиакомпании сообщили, что пассажиров на борту в момент происшествия не было. В самолете находились только члены экипажа и работники наземных служб. По словам представителя перевозчика, несколько сотрудников получили травмы и получают медицинскую помощь. В то же время двое работников наземного обслуживания, которые находились неподалеку от носового шасси, не пострадали.

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Lufthansa и оператор аэропорта Fraport подтвердили факт инцидента. Авиакомпания сформировала кризисную команду, а на месте работают технические специалисты и аварийные службы.

Что именно привело к обрушению носовой стойки шасси, пока не сообщается. Обстоятельства происшествия устанавливают соответствующие органы.

Известно, что поврежденный Boeing 787-9, который называется Herne, Lufthansa получила только в январе этого года. Самолет базируется во Франкфурте и относится к относительно новым воздушным судам флота авиакомпании.

Напомним, в Польше разбился легкий вертолет Robinson R44 Raven II, связь с которым была потеряна ночью. К сожалению, пилот вертолета погиб.

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