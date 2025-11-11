- Дата публикации
Новый дипстрайк на 1400 км: беспилотники СБУ поразили российский НПЗ в Орске (видео)
Беспилотники СБУ атаковали НПЗ «Орскнефтеоргсинтез» в Оренбургской области РФ.
Сегодня, 11 ноября днем, дальнобойные беспилотники Центра спецопераций «Альфа» СБУ успешно поразили НПЗ «Орскнефтеоргсинтез», расположенный в городе Орск Оренбургской области РФ.
Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на источники в СБУ.
Расстояние до цели составило 1400 км. На этом НПЗ — четыре установки первичной переработки нефти. Предприятие выпускает около 30 видов продукции: автобензины, дизельное топливо, смазочные масла, авиационный керосин, битум, мазут и является одним из ведущих нефтеперерабатывающих заводов РФ.
На территории НПЗ раздалось по меньшей мере четыре взрыва, после чего наблюдается интенсивное задымление. Это уже второй «хлопок» от Службы безопасности на этом предприятии — первый произошел 3 октября этого года.
«СБУ продолжает наносить точные удары по объектам нефтегазовой промышленности РФ, которые приносят врагу деньги для войны против Украины. Такие атаки подрывают экономический потенциал агрессора, уменьшают его нефтяные прибыли и усложняют логистику поставок армии», — сообщил информированный источник в СБУ.
Напомним, весной 2024 года ГУР дроном атаковало радиолокационную станцию в российском Орске. БпЛА ГУР ударил по станции дальнего обнаружения целей «Воронеж М».