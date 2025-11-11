Новый дипстрайк на 1400 км: беспилотники СБУ поразили российский НПЗ в Орске (видео)

СБУ атаковала нефтезавод в Орске— мощные взрывы и дым / © СБУ

Реклама

Сегодня, 11 ноября днем, дальнобойные беспилотники Центра спецопераций «Альфа» СБУ успешно поразили НПЗ «Орскнефтеоргсинтез», расположенный в городе Орск Оренбургской области РФ.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на источники в СБУ.

Расстояние до цели составило 1400 км. На этом НПЗ — четыре установки первичной переработки нефти. Предприятие выпускает около 30 видов продукции: автобензины, дизельное топливо, смазочные масла, авиационный керосин, битум, мазут и является одним из ведущих нефтеперерабатывающих заводов РФ.

Реклама

© СБУ

На территории НПЗ раздалось по меньшей мере четыре взрыва, после чего наблюдается интенсивное задымление. Это уже второй «хлопок» от Службы безопасности на этом предприятии — первый произошел 3 октября этого года.

© СБУ

«СБУ продолжает наносить точные удары по объектам нефтегазовой промышленности РФ, которые приносят врагу деньги для войны против Украины. Такие атаки подрывают экономический потенциал агрессора, уменьшают его нефтяные прибыли и усложняют логистику поставок армии», — сообщил информированный источник в СБУ.

Дата публикации 16:42, 11.11.25 Количество просмотров 9 Новая "бавовна" в России: дроны СБУ ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Орске

Ранее СБУ показала уникальные кадры уничтожения кафиров в Покровске. На видео — зафиксирована охота на врага в украинском городе.

Напомним, весной 2024 года ГУР дроном атаковало радиолокационную станцию в российском Орске. БпЛА ГУР ударил по станции дальнего обнаружения целей «Воронеж М».