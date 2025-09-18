Новый дорожный знак: в чем сложность и что говорят юристы

Новый дорожный знак

Недавно в Испании был введен новый дорожный знак, требующий от водителей соблюдать минимальную дистанцию 70 метров. Однако новшество вызвало волну споров.

Об этом пишет New Mobility.

Цель нововведения

В 2023 году столкновение сзади на автомагистралях трагически привели к 78 смертям и 273 серьезным травмам. Обеспечение соблюдения дистанции имеет целью снизить эти цифры. Новый знак направлен именно на это.

Как известно, расстояние между двумя автомобилями контролируется и измеряется автоматически. Радары измеряют, насколько близко находятся транспортные средства, независимо от скорости — они нацелены на движущиеся слишком близко транспортные средства, а не на те, что просто превышают скорость.

Физически, на скорости 120 км/ч требуется более 80 метров, чтобы полностью остановиться. А если дорожные условия плохие – еще больше. Правило 70 метров дает водителям буфер, хотя безопасная дистанция следования может быть длиннее в реальности.

«Тот, кто едет слишком близко к транспортному средству впереди, рискует получить штраф в размере 200 евро или больше, а также четыре штрафных балла в водительских правах. Постоянная езда сзади в авариях может привести к штрафам до 500 евро и 6-балльному штрафу. Многие испанцы считают это слишком сложным и поэтому называют новое мероприятие "штрафной машиной", не имеющее ничего общего с безопасностью», - говорится в материале.

В чем сложность

Однако в Испании вскоре возникли разногласия по технологии, контролю и юридической целесообразности. Оппоненты утверждают, что у водителей нет возможности точно измерить расстояние в 70 метров. Более того, расстояние может быстро измениться, если другие транспортные средства внезапно сольются.

Также возникает путаница в пробках: если автомобили вынуждены ехать очень близко, как водители могут избежать автоматических штрафов? Знаки говорят «минимальное расстояние», но действительно движение часто этого не позволяет.

«Значительная юридическая критика состоит в том, что ни одна бортовая система транспортного средства пока не отражает точное расстояние в метрах, что затрудняет соблюдение требований. Без четкой меры, соблюдение такого правила считается юридически и практически сомнительным, и может привести к успешным апелляциям на штрафы», — объясняют аналитики.

Как контролировать дистанцию

Испанское дорожное управление DGT (Direcció General de Tráfico) рекомендует использовать:

правило 2 секунды – когда автомобиль впереди проезжает мимо фиксированного маркера, старайтесь проехать его по меньшей мере через две секунды после того, как он его проехал. При плохой погоде или низкой видимости увеличьте время до трех или четырех секунд. Однако водители считают это правило непрактичным на практике;

правило «квадрата скорости» – сведите свою скорость в квадрат и отбросьте последнюю цифру. К примеру, при скорости 120 км/ч → 120² = 14400 → отбросьте последнюю цифру → 144 м. Это превышает 70 м, что обеспечивает безопасный запас.

В качестве примера отмечается, что бельгийские правила дорожного движения не указывают минимального расстояния между транспортными средствами. При этом они четко фиксируют: как водитель должен иметь возможность остановиться при любых обстоятельствах или наличия непредсказуемого препятствия.

