Новый дворец Путина в Крыму с личной клиникой и СПА: расследователи поразили деталями (фто, видео)

Дворец Путина в Крыму / © navalny.com

Реклама

Расследователи российского Фонда по борьбе с коррупцией нашли новый дворец правителя РФ Владимира Путина на берегу Черного моря — на этот раз во временно оккупированном Крыму. В новом путинском имении есть личная клиника с операционной, огромный спа-центр и вертолетная площадка.

Об этом сообщает ФБК.

«Сначала на месте этого дворца было здание пансионата „Мыс Айя“. Но потом место понравилось все сломанному Виктору Януковичу, вырубил реликтовые деревья и начал строить себе летнюю дачу. После того, как Путин в 2014 году аннексировал Крым, имущество у Януковича было отобрано и передано в государственную собственность», — пишут расследователи. И отмечают, что теперь здесь настоящий дворец.

Реклама

Сообщается, что главный дом имеет площадь более 9000 м², дом для приема гостей почти 5000 м². Также на участке есть отдельные здания для персонала, технические постройки и новая вертолетная площадка. А внизу собственная набережная, пирс и искусственный пляж с белым песком.

Дворец Путина в Крыму / © navalny.com

Дворец Путина в Крыму / © navalny.com

По данным ФБК, строительство стоило примерно в 10 миллиардов рублей (около 130 миллионов долларов — ред.).

Дворец Путина в Крыму / © navalny.com

«Этот дворец построен на те же деньги и по той же схеме „кошельков“, что и дворец в Геленджике. По документам объект оформлен через цепочку фирм. Формальным владельцем указано ООО „Берег“, связанное с компанией „Голден Гейт“ с засекреченными владельцами. В доверенностях фигурируют те же юристы, что и в истории с дворцом в Геленджике — Белкин, Ульянов и Шахов. В техническом задании на интерьеры прямо указаны требования ФСО, исключающие версию о „частной даче“: ФСО охраняет исключительно президента», — говорится в расследовании.

Дворец Путина в Крыму / © navalny.com

Ключевым подрядчиком выступала управляющая компания «Кредо», ранее строившая и обслуживавшая официальные и неофициальные резиденции Путина в Геленджике, Валдае и Красной Поляне.

Реклама

Расследователи обнародовали поверхностные планы и фотографии интерьеров дворца — главного дома и гостевого.

В главном доме на верхнем этаже есть огромная спальня, в дальнем углу которой стоит «облучатель-рециркулятор воздуха». ред.).

Дворец Путина в Крыму / © navalny.com

В больших ванных комнатах — площадью по 50 квадратных метров — на полу и стенках мрамор, а лестницы, перила и джакузи в позолоте.

Дворец Путина в Крыму / © navalny.com

ФБК отмечает, что только краны, крючки для одежды и держатели для туалетной бумаги (в виде розочек в одной ванной комнате и в виде драконов — в другой) стоят более 22 миллионов рублей (свыше 280 тысяч долларов).

Реклама

Дворец Путина в Крыму / © navalny.com

Этажом ниже расположена частная больница. В ней есть кабинет врача общей практики (с аппаратом УЗИ, столом для массажа, оборудованием для исследования анализов, электрокардиографом, аппаратом для физиотерапии и т.п.) и кабинет стоматолога (со стоматологической установкой, рентгенаппаратом, операционным стоматологическим микроскопом, ультразвуком и т.п.).

Также на этом этаже операционная с аппаратом ИВЛ, дефибриллятором-монитором, аппаратом для наркоза, оборудованием для мониторинга состояния пациента, рентгеном, аппаратами для гастроскопии и колоноскопии и т.д.

Также отмечается, что в состав путинского медцентра входят моечная и стерилизационная комнаты, помещения кислородных концентраторов, помещения для хранения медицинских отходов и предоперационная, в которых более трехсот единиц оборудования и инструментов.

Дворец Путина в Крыму / © navalny.com

На этом же этаже в левом крыле расположен спа-центр с бассейном, гигантским телевизором, контрастными купелями (которые есть во всех дворцах Путина), душевой стоимостью 6 миллионов рублей (77 тысяч долларов — ред.), хамамом, кабинетом сухого флоатинга, массажным кабинетом с, среди прочего, креслом.

Реклама

Дворец Путина в Крыму / © navalny.com

На цокольном этаже расположена зона развлечений с кинозалом на восемь мест, клубом, бильярдным, сигарным и винным погребом (или дегустационной с холодильниками для хамона и сыра), гигантским вогнутым аквариумом высотой 3 и шириной 5 метров, открытым бассейном и бассейном.