Новый этап Третьей мировой войны: эксперт неожиданно прокомментировал события на Ближнем Востоке

События вокруг Израиля стали повышением ставок со стороны так называемой "оси зла".

Руководитель Южно-Кавказского филиала Центра исследований армии, конверсии и разоружения Владимир Копчак считает, что Третья мировая война де-факто была начата 24 февраля 2022 года, когда российско-украинская война переросла в полномасштабное вторжение. События вокруг Израиля он называет повышением ставок со стороны так называемой "оси зла".

Об этом эксперт говорил в интервью ТСН.ua.

Консолидация "оси зла"

По словам Владимира Копчака, Украина находится де-факто в Третьей мировой войне "в разных степенях конвенциональности или гибридности".

"Сейчас мы видим генезис этой Третьей мировой войны, когда ось зла продолжает консолидироваться. Мы сейчас имеем конкретную ось: РФ-Беларусь; далее Иран-КНДР; и дальше мы имеем минимум геополитическую крышу со стороны Пекина”, — отметил он.

Повышение ставок

Произошедшее вокруг Израиля эксперт называет банальным повышением ставок со стороны "оси зла".

По словам Владимира Копчака, утверждения о том, что израильский фронт может рассеять внимание в плане помощи Украине со стороны Запада, подыгрывают российской пропаганде.

В то же время, если "коллективный Запад, который все более становится коллективным, начнет отвечать адекватно", то, утверждает эксперт, станет очевидным, что "украинский и израильский или ближне-восточный фронты являются составляющими цепи одного большого фронта в геополитическом расколе в Третьей мировой войне, которую мы сейчас созерцаем”.

Какова роль России в событиях на Ближнем Востоке

Эксперт отметил, что в конце 2023 года Кремль не получил от коллективного Запада выхода на какой-то формат переговоров, приемлимый для Москвы, то есть заморозки войны, ее прекращения и т.д.

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“Вместо этого мы наоборот видим наращивание помощи со стороны США в виде ATACMS и не только. И определенный удар с фланга на Ближнем Востоке”, – отметил он.

По словам Владимира Копчака, участие РФ в событиях вокруг Израиля имеет много позиций.

"Озвучу только две: российское участие в хакерской атаке на систему наблюдения на границе с Газой [7 октября], а также подготовка боевиков ХАМАС к разрушению этой системы наблюдения с использованием дронов, основываясь на опыте российско-украинской войны", — отметил он.

Каким будет следующий шаг

Эксперт считает, что "ось зла", руководствуясь своей логикой, достигла своей цели.

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“В подвешенном состоянии сейчас находится не только Израиль, относительно того, начинать или не начинать наземную операцию в Газе и т.д. Во взвешенном состоянии – США и союзники Израиля и соответственно Украины. Ибо ось зла подталкивает их к очередному выходу к так называемым половинчатым решениям, которые во время войны иногда хуже, чем неправильные”, — объяснил он.

Владимир Копчак отметил, что в случае, если сухопутная операция Израиля в Газе не начнется, состоится условный израильский "Стамбул-1" или "Минск-1, 2, 3", который только оттянет эскалацию на несколько лет.

“Договариваться придется глобально. Они максимально информационно подготовились к операции Израиля против Газы. Сейчас мы наблюдаем это. Поэтому мы сейчас имеем комплекс мер, которых они ситуативно достигли. Касаются они следующего – всем придется определяться”, — резюмировал эксперт.

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Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Третья мировая война началась в 2008 году, когда Российская Федерация напала на Грузию и унесла часть территории.

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