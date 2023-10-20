Новый этап Третьей мировой войны: эксперт неожиданно прокомментировал события на Ближнем Востоке

События вокруг Израиля стали повышением ставок со стороны так называемой "оси зла".
Руководитель Южно-Кавказского филиала Центра исследований армии, конверсии и разоружения Владимир Копчак считает, что Третья мировая война де-факто была начата 24 февраля 2022 года, когда российско-украинская война переросла в полномасштабное вторжение. События вокруг Израиля он называет повышением ставок со стороны так называемой "оси зла".
Об этом эксперт говорил в интервью ТСН.ua.
Консолидация "оси зла"
По словам Владимира Копчака, Украина находится де-факто в Третьей мировой войне "в разных степенях конвенциональности или гибридности".
"Сейчас мы видим генезис этой Третьей мировой войны, когда ось зла продолжает консолидироваться. Мы сейчас имеем конкретную ось: РФ-Беларусь; далее Иран-КНДР; и дальше мы имеем минимум геополитическую крышу со стороны Пекина”, — отметил он.
Повышение ставок
Произошедшее вокруг Израиля эксперт называет банальным повышением ставок со стороны "оси зла".
По словам Владимира Копчака, утверждения о том, что израильский фронт может рассеять внимание в плане помощи Украине со стороны Запада, подыгрывают российской пропаганде.
В то же время, если "коллективный Запад, который все более становится коллективным, начнет отвечать адекватно", то, утверждает эксперт, станет очевидным, что "украинский и израильский или ближне-восточный фронты являются составляющими цепи одного большого фронта в геополитическом расколе в Третьей мировой войне, которую мы сейчас созерцаем”.
Какова роль России в событиях на Ближнем Востоке
Эксперт отметил, что в конце 2023 года Кремль не получил от коллективного Запада выхода на какой-то формат переговоров, приемлимый для Москвы, то есть заморозки войны, ее прекращения и т.д.
“Вместо этого мы наоборот видим наращивание помощи со стороны США в виде ATACMS и не только. И определенный удар с фланга на Ближнем Востоке”, – отметил он.
По словам Владимира Копчака, участие РФ в событиях вокруг Израиля имеет много позиций.
"Озвучу только две: российское участие в хакерской атаке на систему наблюдения на границе с Газой [7 октября], а также подготовка боевиков ХАМАС к разрушению этой системы наблюдения с использованием дронов, основываясь на опыте российско-украинской войны", — отметил он.
Каким будет следующий шаг
Эксперт считает, что "ось зла", руководствуясь своей логикой, достигла своей цели.
“В подвешенном состоянии сейчас находится не только Израиль, относительно того, начинать или не начинать наземную операцию в Газе и т.д. Во взвешенном состоянии – США и союзники Израиля и соответственно Украины. Ибо ось зла подталкивает их к очередному выходу к так называемым половинчатым решениям, которые во время войны иногда хуже, чем неправильные”, — объяснил он.
Владимир Копчак отметил, что в случае, если сухопутная операция Израиля в Газе не начнется, состоится условный израильский "Стамбул-1" или "Минск-1, 2, 3", который только оттянет эскалацию на несколько лет.
“Договариваться придется глобально. Они максимально информационно подготовились к операции Израиля против Газы. Сейчас мы наблюдаем это. Поэтому мы сейчас имеем комплекс мер, которых они ситуативно достигли. Касаются они следующего – всем придется определяться”, — резюмировал эксперт.
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Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Третья мировая война началась в 2008 году, когда Российская Федерация напала на Грузию и унесла часть территории.
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