Новый этап войны: США готовят гиперзвуковые ракеты Dark Eagle — куда полетят

США приближаются к развертыванию новой гиперзвуковой ракетной системы Dark Eagle, способной поражать цели на расстоянии до 3 500 км.

Каждая такая ракета производства Lockheed Martin стоит около 15 миллионов долларов.

© Associated Press

Центральное командование США обратилось в Пентагон с запросом на перебрасывание гиперзвуковых ракет Dark Eagle на Ближний Восток для потенциальных ударов по целям на территории Ирана.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, ознакомленный с содержанием запроса.

По данным агентства, CENTCOM хочет получить более дальнобойную систему после того, как Иран переместил часть пусковых установок баллистических ракет за пределы досягаемости американских Precision Strike Missile.

В случае одобрения это будет первое развертывание гиперзвуковой ракеты Dark Eagle, также известной как Long-Range Hypersonic Weapon. Bloomberg отмечает, что ее разработка существенно отставала от графика, а сама система до сих пор не считается полностью боеспособной.

Что известно о ракете Dark Eagle

Американские военные успешно протестировали гиперзвуковую ракету Long Range Hypersonic Weapon, известную как Dark Eagle.

В Департаменте обороны США рассказали, что она была запущена с космодрома на мысе Канаверал на востоке Флориды.

«Приближаясь к первой поставке оружия нашей армии, мы развиваемся, чтобы интегрировать Conventional Prompt Strike в наши надводные и подводные корабли, чтобы помочь нам оставаться выдающейся боевой силой в мире», — рассказали в Пентагоне.

Она может преодолевать расстояние до 3 тысяч км при скорости полета 4,9 Мах.

На разработку нового для компании поколения ракет понадобилось 7 лет, что на самом деле не так много для гиперзвуковых систем вооружения, особенно компактных таких, как Mako.

