Новый этап войны: США готовят гиперзвуковые ракеты Dark Eagle — куда полетят
США приближаются к развертыванию новой гиперзвуковой ракетной системы Dark Eagle, способной поражать цели на расстоянии до 3 500 км.
Центральное командование США обратилось в Пентагон с запросом на перебрасывание гиперзвуковых ракет Dark Eagle на Ближний Восток для потенциальных ударов по целям на территории Ирана.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, ознакомленный с содержанием запроса.
По данным агентства, CENTCOM хочет получить более дальнобойную систему после того, как Иран переместил часть пусковых установок баллистических ракет за пределы досягаемости американских Precision Strike Missile.
В случае одобрения это будет первое развертывание гиперзвуковой ракеты Dark Eagle, также известной как Long-Range Hypersonic Weapon. Bloomberg отмечает, что ее разработка существенно отставала от графика, а сама система до сих пор не считается полностью боеспособной.
Что известно о ракете Dark Eagle
Американские военные успешно протестировали гиперзвуковую ракету Long Range Hypersonic Weapon, известную как Dark Eagle.
В Департаменте обороны США рассказали, что она была запущена с космодрома на мысе Канаверал на востоке Флориды.
«Приближаясь к первой поставке оружия нашей армии, мы развиваемся, чтобы интегрировать Conventional Prompt Strike в наши надводные и подводные корабли, чтобы помочь нам оставаться выдающейся боевой силой в мире», — рассказали в Пентагоне.
Она может преодолевать расстояние до 3 тысяч км при скорости полета 4,9 Мах.
На разработку нового для компании поколения ракет понадобилось 7 лет, что на самом деле не так много для гиперзвуковых систем вооружения, особенно компактных таких, как Mako.