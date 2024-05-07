Новый фейк о Зеленском: российские спецслужбы активно распространяют очередную ложь

Россияне начали активно транслировать этот фейк с целью "перебить" новость о том, что Украина и ряд государств Запада объявили о нелегитимности Путина.

Российские спецслужбы активно распространяют дезинформацию о том, что США якобы ищут замену президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это ложь, заявили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Об этом говорится в сообщении Центра.

"Ложь: Вашингтон активно ищет замену Зеленскому, ведь он начинает проигрывать борьбу за «умы и сердца» украинцев, а его легитимность после 20 мая сходит на нет, Об этом заявили в службе внешней разведки РФ", – отметили в Центре.

Правда в том, что этот нарратив служба внешней разведки РФ транслирует напрямую, а также через российскую агентуру в Украине и на Западе. Россияне разгоняют фейк о якобы "внешнем управлении в Украине".

"Этот месседж также является частью российской операции по продвижению тезиса о якобы нелегитимности украинских органов государственной власти", — добавили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В Центре подчеркнули, что ни одно государство не определяет политический курс независимой Украины.

"В Украине источником власти является народ, который на свободных и демократических выборах избирает президента и Верховную Раду. В связи с военным положением в Украине выборы отложены, учитывая невозможность их проведения во время боевых действий, ракетных обстрелов и большого количества переселенцев и беженцев, которые не могут проголосовать, — отметили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Тем временем в Кремле заговорили о ядерных учениях. Россия анонсировала их. И это похоже на политическую демонстрацию. Также может стать своеобразной местью за то, что весь мир решил проигнорировать так называемую инаугурацию Путина.

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