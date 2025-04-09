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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Новый фронт Путина: Британия бьет тревогу из-за ситуации в Западных Балканах

В Лондоне прямо указывают, что Путин заинтересован в сохранении дестабилизированной ситуации в регионе, используя гибридные методы.

Автор публикации
Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Британия бьет тревогу из-за ситуации в Западных Балканах

Британия бьет тревогу из-за ситуации в Западных Балканах / © ТСН.ua

На фоне полномасштабной войны России против Украины Лондон предупреждает, что Западные Балканы могут стать следующей мишенью Кремля. Великобритания призывает Евросоюз к более активному включению шести стран региона в свои ряды, чтобы предотвратить усиление влияния Москвы.

Об этом пишет Politico.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми во время визита в регион, сообщает Politico.

"В настоящее время, когда в Европе идет война и Россия оказывает на регион сильное влияние, было бы бессмысленно отвлекаться от Западных Балкан, где все еще существуют проблемы, которые еще решить", - сказал Лемми.

В Лондоне прямо указывают, что Путин заинтересован в сохранении дестабилизированной ситуации в регионе, используя гибридные методы – кибератаки, дезинформацию, политическое влияние и поддержку радикальных групп.

По словам британских чиновников, Москва стремится усилить этническое напряжение, в частности, в Боснии и Герцеговине, где продолжается конфликт вокруг действий сербского лидера Милорада Додика. Не утихает и напряженность между Сербией и Косово, обвиняющих друг друга в репрессиях и насилии.

"Сейчас они должны двигаться вперед, иначе они продолжат быть игровой площадкой России", - отметил один из британских чиновников, подчеркнув, что для стран региона открывается "достаточно маленькое окно" возможностей.

По мнению экспертов, промедление с евроинтеграцией может открыть Кремлю путь к новому эпицентру нестабильности прямо под боком у Евросоюза.

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