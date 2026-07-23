Новый глава МИД Британии сделал громкое заявление об Украине: что пообещал Эд Милибэнд

Эд Милибэнд / © Associated Press

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Новым министром иностранных дел Великобритании стал Эд Милибэнд, который после назначения заявил, что одной из ключевых задач британской внешней политики останется неизменная поддержка Украины в противостоянии российской агрессии.

Об этом он сообщил в первом заявлении после вступления в должность, опубликованном на сайте британского Министерства иностранных дел.

По словам нового главы британской дипломатии, Великобритания и впредь будет отстаивать демократию, свободу и верховенство права на международной арене.

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«Я буду государственным секретарем по иностранным делам, который будет отстаивать интересы Великобритании и наши ценности — демократию, свободу и верховенство права — на мировой арене. Сейчас, в период наибольшей нестабильности и угроз для международного права и демократии со времён Второй мировой войны, эти ценности важны как никогда», — подчеркнул Милибэнд.

Поддержка Украины — один из приоритетов

Эд Милибэнд подтвердил, что правительство Великобритании не будет менять курс в отношении поддержки Украины.

«Отстаивать наши интересы и ценности — значит продолжать стоять бок о бок с народом Украины против незаконного российского вторжения — так, как Великобритания делала это на протяжении последних четырёх лет», — заявил он.

Сразу после вступления в должность, 21 июля, Милибэнд провел телефонный разговор с исполняющим обязанности министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

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По информации МИД Украины, стороны договорились продолжать оказывать военную поддержку Украине, укреплять двустороннее сотрудничество, оказывать помощь украинской энергетике в преддверии зимнего периода и усиливать санкционное и дипломатическое давление на Россию.

Сибига также пригласил своего британского коллегу посетить Киев.

ЕС, США и безопасность в мире

В своём программном заявлении новый глава Форин-офиса обозначил основные направления британской дипломатии.

Помимо продолжения поддержки Украины, среди приоритетов он назвал:

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укрепление отношений Великобритании с Европейским союзом;

поддержку «сильного, долгосрочного и необходимого альянса с Соединенными Штатами»;

усилия по прекращению войны в Иране;

обеспечение свободы судоходства через Ормузский пролив;

достижение прочного мира между Израилем и Палестиной.

Отношения с администрацией Дональда Трампа могут стать первым испытанием

Британские и американские СМИ отмечают, что одним из самых сложных вызовов для нового министра станет налаживание отношений с командой президента США Дональда Трампа.

Причиной стали резкие высказывания Милибэнда в адрес Трампа в 2016 году, когда он называл будущего президента США «расистом», «мизогином» и человеком, публично признававшимся в сексуальных домогательствах. После назначения на пост главы британского МИД эти заявления вновь получили огласку, как и его участие в акциях протеста против Трампа в Лондоне.

По данным Financial Times, некоторые представители окружения американского президента пытались убедить британское правительство не назначать Милибенда на пост министра иностранных дел. Один из собеседников The Independent, близкий к администрации Трампа, заявил, что новому главе Министерства иностранных дел придётся приложить значительные дипломатические усилия для восстановления доверия.

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Сам Дональд Трамп пока публично не прокомментировал назначение британского дипломата.

Споры вокруг решения по Сирии

Критика в адрес Милибенда звучит и внутри Великобритании.

Некоторые политики до сих пор вспоминают его решение, принятое в 2013 году в качестве тогдашнего лидера Лейбористской партии, выступить против военного вмешательства Великобритании в Сирии после применения режимом Башара Асада химического оружия.

Противники Милибэнда, среди которых представители Консервативной партии и некоторые его однопартийцы, считают, что отсутствие жесткой реакции Запада в то время стало одним из факторов дальнейшей агрессивной политики Кремля, которая в конечном итоге привела к аннексии Крыма и полномасштабной войне против Украины.

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В частности, газета The Telegraph опубликовала колонку, в которой назначение Милибенда назвали ошибкой. Этот материал поддержал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который заявил, что безнаказанность режима Асада стала одним из факторов дальнейшей агрессии Владимира Путина.

Сам Милибэнд после падения режима Асада в интервью BBC в 2024 году заявлял, что не сожалеет о своей позиции, высказанной десять лет назад. По его словам, он приветствовал падение сирийского диктатора, однако не уверен, что военное вмешательство Великобритании в 2013 году обязательно привело бы к его свержению.

Напомним, что 17 июля на конференции руководства Лейбористской партии Великобритании был официально объявлен новый лидер партии. Им стал Энди Бернем, который 20 июля сменил Кира Стармера на посту премьер-министра страны.

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