Новый глава МИД Китая впервые выступит с обращением к Украине и США: о чем будет говорить

Среди тем китайского дипломата будет война России против Украины.

Новый министр иностранных дел Китая Цинь Ган во вторник, 7 марта, даст свою первую пресс-конференцию на ежегодном заседании Всекитайского собрания народных представителей в столице КНР Пекине.

Об этом сообщает DPA.

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Предполагается, что среди тем, о которых Цинь будет говорить, будет:

война в Украине.

напряженные отношения Китая с США.

Китай может поставлять оружие России

Напомним, издание NBC сообщало, что Китай может предоставить России артиллерию и боеприпасы. В ЦРУ также предполагают, что Пекин может отправить летальное оружие России в войне против Украины.

Впоследствии такую же информацию сообщило ведущее немецкое издание Der Spiegel. По их информации, Пекин и Москва ведут переговоры о закупке 100 ударных беспилотников.

Между тем, в СНБО уверены, что сейчас нет оснований полагать, что Китай имеет значительный интерес в предоставлении оружия России. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Пекину это не нужно, потому он остается нейтральным.

Китай рассекретили - серьезная утечка информации о сотрудничестве с РФ

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