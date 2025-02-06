Новый глава Пентагона прибудет на "Рамштайн" в Брюссель — Politico

Администрация Трампа до сих пор не взяла на себя обязательства относительно будущей военной поддержки Украины.

На встрече Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"), которая состоится 12 февраля в Брюсселе, будет присутствовать новый глава Пентагона Пит Хегсет.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на чиновника министерства обороны США и четырех человек, ознакомленных с планом.

Источники издания отметили, что новый министр обороны США на следующей неделе едет в Европу, где планирует посетить, в частности, украинскую встречу в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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На этом заседании будет председательствовать Британия и неизвестно, будут ли США в будущем возглавлять встречи в формате "Рамштайн".

Администрация президента Дональда Трампа не взяла на себя обязательства по будущей военной поддержке Украины. На следующей неделе от США не ожидается никаких дальнейших обещаний.

В издании отметили, что уже есть признаки новой эры в политике США по отношению к Украине. На минувшей неделе американские поставки техники из Польши в Украину приостановили на сутки, сообщает собеседник Politico.

Напомним, на следующей неделе Кит Келлог посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности, но мирный план США по Украине на этой встрече представлен не будет.

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