Новый год-2026 шагает по планете: фото первого празднования

Сидней Австралия. / © Associated Press

Острова в Тихом океане, а также Новая Зеландия, Тонга и Самоа первыми начали встречать Новый год.

Первыми встретили 2026-й жители Острова Рождества, расположенного в Тихом океане. Он расположен к югу от Гавайев и северо-восточнее Австралии. Остров также известен как Киритимати – состоит из нескольких атоллов, и простирается почти на 4 тыс. км с востока на запад.

С полночью (в 13:00 по Киеву) Новая Зеландия, Самоа, Тонга и Токелау — зависимая территория Новой Зеландии также встретили 2026 год.

Новая Зеландия встретила 1 января крупными фейерверками в Окленде. Именно они являются универсальным способом празднования в новогоднюю ночь. Кроме того, с наступлением севера проходят световые шоу и громкие празднества.

Также Новый год встретила Австралия. Традиционно самое большое пиротехническое шоу проходит в городе Сидней над заливом Порт-Джексон.

Фейерверк взорвался над мостом Харбор-Бридж в Сиднее/ / © Associated Press

Отметим, что мир разделен на 39 разных временных зон. Потому что празднование Нового года длится 26 часов. Следом в Новый год вступают Япония, Корея, Китай, Юго-Восточная Азия, а дальше – Европа.

Как сообщалось, пока Украина завершает последние приготовления, в некоторых уголках мира уже пьют шампанское за 2026 год. Первыми праздник встретили жители островов Лайн и Кирибати, начав обширную новогоднюю эстафету.