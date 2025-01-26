Новая диверсия в Балтийском море: поврежден подводный кабель между Латвией и Швецией

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сообщил, что расследование продолжается и детали инцидента еще не обнародованы.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис выразил обеспокоенность из-за очередного повреждения подводного кабеля в Балтийском море, на этот раз между Латвией и Швецией.

В своем сообщении в соцсети Х Будрис отметил :

"Сегодня в Балтийском море было сообщено о другом случае повреждения подводного кабеля, на этот раз между Латвией и Швецией. Литва очень серьезно относится к этим сообщениям".

Он отметил, что хотя расследование продолжается и детали инцидента еще не обнародованы, есть несколько важных аспектов, уже вызывающих беспокойство.

Будрис выделил следующие моменты:

"Слишком много инцидентов за столь короткий промежуток времени, чтобы продолжать исповедовать теорию несчастных случаев".

"Правила судоходства в Балтийском море нуждаются в пересмотре, особенно когда речь идет об использовании якорей".

"Теневой флот" — это не только вопрос обхода санкций. Это более серьезная проблема, которая ставит под угрозу окружающую среду и критически важную инфраструктуру".

Министр подчеркнул, что эта ситуация требует немедленных мер:

"Я с нетерпением ожидаю содержательных дискуссий завтра в Брюсселе", — подытожил Будрис.

Напомним, Швеция передаст три военных корабля и наблюдательный самолет для участия в миссии НАТО по патрулированию Балтийского моря. Это первый случай такого сотрудничества с Североатлантическим союзом.