Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Новая диверсия в Балтийском море: поврежден подводный кабель между Латвией и Швецией

Новая диверсия в Балтийском море: поврежден подводный кабель между Латвией и Швецией

Новый инцидент в Балтийском море. / Фото: ТСН.ua

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сообщил, что расследование продолжается и детали инцидента еще не обнародованы.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис выразил обеспокоенность из-за очередного повреждения подводного кабеля в Балтийском море, на этот раз между Латвией и Швецией.

В своем сообщении в соцсети Х Будрис отметил :

"Сегодня в Балтийском море было сообщено о другом случае повреждения подводного кабеля, на этот раз между Латвией и Швецией. Литва очень серьезно относится к этим сообщениям".

Он отметил, что хотя расследование продолжается и детали инцидента еще не обнародованы, есть несколько важных аспектов, уже вызывающих беспокойство.

Будрис выделил следующие моменты:

  • "Слишком много инцидентов за столь короткий промежуток времени, чтобы продолжать исповедовать теорию несчастных случаев".
  • "Правила судоходства в Балтийском море нуждаются в пересмотре, особенно когда речь идет об использовании якорей".
  • "Теневой флот" — это не только вопрос обхода санкций. Это более серьезная проблема, которая ставит под угрозу окружающую среду и критически важную инфраструктуру".

Министр подчеркнул, что эта ситуация требует немедленных мер:

"Я с нетерпением ожидаю содержательных дискуссий завтра в Брюсселе", — подытожил Будрис.

Напомним, Швеция передаст три военных корабля и наблюдательный самолет для участия в миссии НАТО по патрулированию Балтийского моря. Это первый случай такого сотрудничества с Североатлантическим союзом.

Читайте также :

Похожие темы:

Следующая публикация