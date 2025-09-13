Новый iPhone запретили продавать в Китае

Apple представила новую линейку iPhone 17 / © Associated Press

Корпорация Apple не смогла получить разрешение на продажу iPhone Air в Китае.

Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

Американской компании пришлось отложить старт продаж ультратонкого iPhone Air. В то же время остальные смартфоны серии iPhone 17 будут доступны с 19 сентября как в Китае, так и по всему миру. Причиной назвали необходимость получения разрешения от местного регулятора по технологии eSIM.

Для запуска оборудования из eSIM в Китае требуется разрешение регулирующих органов. Также ранее Apple сотрудничала в регионе только с оператором China Unicom, имевшим такое разрешение. Однако с 2025 года IT-гигант начал работать и с China Mobile и China Telecom, у которых этой лицензии, наверное, нет.

Скорее всего, iPhone Air появится в китайской продаже после устранения нормативных барьеров.

Напомним, компания представила четыре новых смартфона: iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max, а также Air. В линейке больше нет базовой модели с увеличенным дисплеем Plus, ее место занял ультратонкий Air 17 с толщиной корпуса 5,6 миллиметра.

Издание Forbes сообщает, что украинские ритейлеры готовятся к старту продаж iPhone 17. В продажу смартфоны поступят с 26-27 сентября — на неделю позже, чем в США.

Уже сейчас некоторые украинские онлайн-магазины предлагают оформить предзаказ, а иногда требуют предоплату в размере 5% от стоимости устройства. По данным Forbes, цены поднимутся на 10%.