Новый канцлер Германии заявил о готовности к "конструктивному диалогу" с РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия и ФРГ должны прийти к пониманию через конструктивный диалог, но в рамках общеевропейской внешней политики.

Об этом пишет Merkur.de.

Шольц отметил, что основой курса ЕС может быть только общая "восточная политика", основанная на принципах европейского права и мирного порядка. Он также добавил, что любое нарушение территориальной целостности Украины будет "дорого стоить" и об этом вместе с ФРГ будут заявлять "в один голос" и европейские, и трансатлантические союзники.

"Учитывая нашу историю, это касается и отношений нашей страны с Россией. Именно мы должны быть готовы все чаще пытаться найти понимание, пытаться выйти из спирали эскалации — как в течение определенного времени выходило в рамках нормандского процесса. Однако это не следует неправильно понимать как немецкую восточную политику. В объединенной Европе восточная политика должна быть только европейской", – сказал Шольц.

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