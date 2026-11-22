Конгрессера / © Associated Press

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После промежуточных выборов в США, Украина может получить дополнительные возможности для усиления поддержки со стороны американских законодателей. В то же время, даже при более благоприятном составе Конгресса необходимо учитывать позицию Белого дома.

Это подчеркивает президент Украинского конгрессового комитета Америки (УККА) Михаил Савкив, сообщает « Укринформ ».

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По результатам выборов 3 ноября демократы обрели большинство в обеих палатах Конгресса. Это позволяет им влиять на законодательную повестку дня, в частности, на рассмотрение вопросов военной и финансовой поддержки Украины.

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В то же время, новое распределение сил не означает автоматического принятия помощи. Для этого необходима поддержка соответствующих законопроектов, а решения Конгресса могут столкнуться с сопротивлением администрации Дональда Трампа.

Почему позиция Трампа остается важной

Американский президент имеет право ветировать законы, принятые Конгрессом. Преодолеть президентское вето законодатели могут только двумя третями голосов в каждой из палат.

Поэтому даже при большинстве демократов реализация новых инициатив по Украине будет зависеть от того, удастся ли обеспечить достаточную поддержку среди обеих партий.

Украинская община США также рассчитывает на сотрудничество с новоизбранными конгрессменами и расширение круга законодателей, поддерживающих Украину.

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Ранее президент Владимир Зеленский выражал надежду, что новый состав Конгресса сможет принять более мощный пакет помощи. По его мнению, усиление украинских оборонных возможностей может повлиять на готовность России к реальным переговорам о прекращении войны.

Республиканцы потерпели историческое поражение на выборах в США

Напомним, промежуточные выборы в Конгресс США завершились масштабным поражением республиканцев .

Заметим, что демократы перехватили у республиканцев сразу шесть мест в Сенате . Особенно показательно, что среди них Техас, Канзас и Южная Каролина, где представители Демократической партии не побеждали в течение нескольких десятилетий.

Дональд Трамп заявил, что «совершенно готов» признать результаты промежуточных выборов в Конгресс, похвалив оппонентов за успешную избирательную кампанию. Впрочем, президент признался, что результаты голосования его удивили.

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В то же время вице - президент США Джей Ди Венс связал провал партии с войной против Ирана . Дональд Трамп также признал ее влияние на результаты выборов из-за роста цен на топливо, однако заявил, что снова принял бы такое же решение.

Тем временем демократы готовятся усилить контроль над администрацией Трампа и провести расследование ее деятельности . Новый состав Конгресса начнет работу 3 января 2027, что может существенно ограничить политические возможности американского президента.

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