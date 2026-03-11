Новый лидер Ирана мог попасть под удары США и Израиля – что известно

Моджтаба Хаменеи / © Фото из открытых источников

Реклама

По оценке израильской разведки новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил легкое ранение во время совместных ударов США и Израиля по территории страны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

По его словам, именно этим может объясняться, что новый лидер Ирана в последнее время не появляется на публике.

Реклама

Как Моджтаба Хаменеи стал лидером Ирана

Новым верховным лидером Ирана стал Моджтаба Хаменеи – сын погибшего аятоллы Али Хаменеи.

По данным источников, Корпус стражей исламской революции активно поддержал его кандидатуру, считая его более лояльным и поддерживающим жесткую политику силовых структур.

Некоторые иранские источники считают, что его назначение может привести к более агрессивной внешней политике и усилению внутренних репрессий.

Почему его назначение вызвало споры

56-летний Моджтаба Хаменеи ранее не занимал государственные должности, однако давно считается влиятельной фигурой в иранских религиозно-политических кругах.

Реклама

Он также имеет тесные связи с Корпусом стражей исламской революции и находится под санкциями США с 2019 года.

Его предназначение вызвало споры в иранской элите, ведь в политической традиции Ирана после Исламской революции передача власти от отца к сыну не считается приемлемой практикой.

Роль верховного лидера Ирана

Должность верховного лидера является самой высокой в политической системе Ирана.

Она подразумевает контроль над ключевыми государственными решениями: военной политикой, судебной системой, силовыми структурами.

Реклама

Фактически именно верховный лидер оказывает решающее влияние на внутреннюю и внешнюю политику страны.

Израиль и США уже сделали жесткие заявления

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что новый лидер Ирана не сможет долго удерживать власть без поддержки международного сообщества.

В то же время, министр обороны Израиля Израиль Кац предупредил, что любой преемник предыдущего иранского лидера может стать мишенью для ликвидации.

Напомним, бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб во время масштабного удара США и Израиля по Тегерану, когда по находящемуся объекту было сброшено около 30 бомб.

Реклама

Также сообщалось, что Израиль приступил к второй волне ударов по столице Ирана Тегерану, а также атаковал пригород Бейрута в Ливане. В то же время, Иран запустил ракеты в сторону территории Израиля.