Новый лидер Ирана мог попасть под удары США и Израиля – что известно
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи мог получить ранения при ударах США и Израиля по Ирану. По данным израильской разведки, именно этим может разъясняться его отсутствие на публике.
По оценке израильской разведки новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил легкое ранение во время совместных ударов США и Израиля по территории страны.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.
По его словам, именно этим может объясняться, что новый лидер Ирана в последнее время не появляется на публике.
Как Моджтаба Хаменеи стал лидером Ирана
Новым верховным лидером Ирана стал Моджтаба Хаменеи – сын погибшего аятоллы Али Хаменеи.
По данным источников, Корпус стражей исламской революции активно поддержал его кандидатуру, считая его более лояльным и поддерживающим жесткую политику силовых структур.
Некоторые иранские источники считают, что его назначение может привести к более агрессивной внешней политике и усилению внутренних репрессий.
Почему его назначение вызвало споры
56-летний Моджтаба Хаменеи ранее не занимал государственные должности, однако давно считается влиятельной фигурой в иранских религиозно-политических кругах.
Он также имеет тесные связи с Корпусом стражей исламской революции и находится под санкциями США с 2019 года.
Его предназначение вызвало споры в иранской элите, ведь в политической традиции Ирана после Исламской революции передача власти от отца к сыну не считается приемлемой практикой.
Роль верховного лидера Ирана
Должность верховного лидера является самой высокой в политической системе Ирана.
Она подразумевает контроль над ключевыми государственными решениями: военной политикой, судебной системой, силовыми структурами.
Фактически именно верховный лидер оказывает решающее влияние на внутреннюю и внешнюю политику страны.
Израиль и США уже сделали жесткие заявления
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что новый лидер Ирана не сможет долго удерживать власть без поддержки международного сообщества.
В то же время, министр обороны Израиля Израиль Кац предупредил, что любой преемник предыдущего иранского лидера может стать мишенью для ликвидации.
Напомним, бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб во время масштабного удара США и Израиля по Тегерану, когда по находящемуся объекту было сброшено около 30 бомб.
Также сообщалось, что Израиль приступил к второй волне ударов по столице Ирана Тегерану, а также атаковал пригород Бейрута в Ливане. В то же время, Иран запустил ракеты в сторону территории Израиля.